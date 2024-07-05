С кем Эрдоган провел двусторонние встречи на полях саммита ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел двусторонние встречи на полях 24-го саммита ШОС в Астане. Встречи проходили в закрытом для прессы режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

В Управлении по связям при администрации президента Турции сообщили, что лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

Фото: Anadolu Agency

В ходе встречи турецкий лидер заявил, что важно поднять отношения Турции с Монголией, с которой у нее есть глубокие культурные и исторические связи, на более высокий уровень во всех областях. Эрдоган отметил важность продолжения работ в этом направлении.

Президент Турции встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Сани.

Были обсуждены вопросы состояния двусторонних отношений, атаки Израиля против Палестины, угрозы Тель-Авива в адрес Ливана, региональная и международная тематика.

Фото: Anadolu Agency

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар ​​и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

Фото: Anadolu Agency

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