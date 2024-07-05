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    18:15, 04 Июль 2024 | GMT +6

    С кем Эрдоган провел двусторонние встречи на полях саммита ШОС

    Президент Турции провел двусторонние встречи на полях саммита ШОС в Астане
    Фото: akorda.kz

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел двусторонние встречи на полях 24-го саммита ШОС в Астане. Встречи проходили в закрытом для прессы режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

    В Управлении по связям при администрации президента Турции сообщили, что лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

    Президент Турции провел встречу с президентом Монголии
    Фото: Anadolu Agency

    В ходе встречи турецкий лидер заявил, что важно поднять отношения Турции с Монголией, с которой у нее есть глубокие культурные и исторические связи, на более высокий уровень во всех областях. Эрдоган отметил важность продолжения работ в этом направлении.

    Президент Турции встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Сани.

    Были обсуждены вопросы состояния двусторонних отношений, атаки Израиля против Палестины, угрозы Тель-Авива в адрес Ливана, региональная и международная тематика.

    Эрдоган провел встречу с эмиром Катара
    Фото: Anadolu Agency

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

    На встрече присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар ​​и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

    Президент Турции провел встречу с председателем КНР
    Фото: Anadolu Agency

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Agency.

    Теги:
    ШОС Реджеп Тайип Эрдоган Турция Катар Саммит ШОС Ухнаагийн Хурэлсух Монголия Тамим ибн Хамад Аль Тани
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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