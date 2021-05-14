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    20:39, 13 Май 2021 | GMT +6

    С  каждым очередным визитом Туркестан будет удивлять нас новыми достижениями -  Айдос Укибай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Слаженная командная работа Правительства во главе с Премьер-Министром позволила даже в условиях пандемии продолжить строительство важных социально-культурных объектов с учетом всех мер безопасности. Таким мнением поделился пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Айдос Укибай отметил, что слаженная командная работа Правительства во главе с Премьер-Министром позволила даже в условиях пандемии продолжить строительство важных социально-культурных объектов с учетом всех мер безопасности.

    «И я уверен, что с каждым очередным визитом Туркестан и Туркестанская область будут удивлять нас все новыми достижениями. Завершить хотел бы словами Нурсултана Назарбаева: «Сегодня мы реализуем то, о чем даже и не могли мечтать. Мы должны радоваться этому. Мы посвящаем наш успех 30-летию независимости. Мы развиваем наш независимый Казахстан и воплощаем в жизнь мечту наших предков. Пусть и впредь укрепляется наше единство. Только сплотившись, мы преодолеем все трудности на нашем пути», - сказал пресс-секретарь Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

    Айдос Укибай также ранее отмечал, что возрождение Туркестана – это самый масштабный национальный проект, который окажет мультипликативный экономический эффект не только на город, но и на весь регион.

    Напомним, 11 мая т.г. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил с визитом Туркестан, где ознакомился с ходом строительных работ, открыл ряд новых объектов и поделился планами по дальнейшему развитию города.


    Теги:
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