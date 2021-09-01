С каждым годом Послания становятся конкретнее, а поручения чётче - Айсулу Ерниязова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана», лидер молодежного движения Айсулу Ерниязова высказала свое мнение относительно сегодняшнего Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Навести порядок - так бы я назвала Послание Президента в этом году. Во время выступления Глава государства сказал о необходимости установить единый контроль над ценами на продукты. Да, это правильно. Давно необходимо. Особенно после недавних скачков и смотря совестливость наших «продавцов» и их начальников», - подчеркнула спикер.

Кроме того, Айсулу Ерниязова остановилась на некоторых пунктах Послания Главы государства.

«Касательно здравоохранения. Не буду комментировать казахстанскую вакцину, так как сама прививалась «Спутником» ещё в апреле этого года. И вообще вся эта тема - сугубо личный выбор каждого, но и антиваксеров, я тоже не понимаю. Это несправедливо. Также, как выяснилось, только 17% медоборудования на сегодняшний день создается в Казахстане, к 2025 году 50% медоборудования должно создаваться внутри страны.

1,2 трлн тенге выделят на образование педагогов. В Казахстане продолжат политику поддержки учителей. Образование наше все, а в чьих руках умы будущих полноправных граждан нашей страны? Конечно же учителей! Поздравляю кстати их с Днём знаний и благодарю за все вложенные силы», - сказала спикер.

По ее мнению, также важна активизация механизмов независимых социальных опросов, чтобы знать, как реально люди оценивают работу акимов. К ее слову очень интересна сама реализация данного пункта, потому что именно она может ускорить стремление к прогрессу.

«Будут введены квоты для людей с особыми потребностями, помимо специальных квот для женщин и молодежи. Квоты, на мой взгляд, вообще спорный вопрос, но в нашем относительно молодом государстве необходимый. Никто не может знать лучше болевые точки людей с особыми потребностями, кроме людей с особыми потребностями. А в развитом обществе учитываются права всех и не только на бумаге, так что это большой шаг вперёд.

Конечно же, было много сказано важных вещей и про экологию и про национальное согласие и про пресечение мошенничества, и, тронувшая, пожалуй, каждого тема об увеличении минимальной заработной платы. Это все мы увидим в будущем, но нужно стать не просто сторонними наблюдателями, ну и активными участниками действия. Личная ответственность каждого важна в достижении общего и такого важного результата.

Потому, спасибо нашему Президенту за озвученный курс и направление. Удачи каждому госслужащему, депутату, врачу, педагогу, волонтеру, каждому сотруднику и гражданину Казахстана в его выполнении», - подытожила Айсулу Ерниязова.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.