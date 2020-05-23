С каждой компанией будем работать в ручном режиме - аким столицы о строительстве соцжилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарастить темпы строительства, уделять особое внимание качеству работ и соблюдать на объектах жёсткие санитарные нормы поручил градоначальник столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

На онлайн-встрече с руководителями строительных компаний были обсуждены вопросы касательно готовности эскизных проектов, ПДП, наличие и подведение инженерных сетей и т.д. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в текущем году будет увеличен объём строительства. В Нур-Султане в 2020 году будет построено свыше 8 тысяч льготных квартир (в 2019 году было сдано 2900 льготных квартир). Всего общий объем жилья в текущем году составит порядка 3 млн квадратных метров. С начала года в столице уже введено в эксплуатацию 637 тыс. квадратных метров.

«Вместе мы работаем над одной общей задачей и целью – строить дома для наших горожан. В этом году по поручению Главы государства увеличим объём строительства, построим свыше 8 тыс. льготных квартир, к примеру, в прошлом году было 2900 соцквартир. Социальное жильё рассчитано на очередников: это малообеспеченные категории граждан, вкладчики Жилстройсбербанка, которые также стоят в очереди. Максимально будем разгружать очередников, стоящих на жильё. Со своей стороны мы будем оказывать вам поддержку. Бюрократий быть не должно, при необходимости с каждой стройкомпанией будем работать в ручном режиме. Также в текущем году необходимо подготовить задел на следующие годы», – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Аким города Алтай Кульгинов во время встречи отметил, что новые кадры необходимо брать через Центр занятости. По программе «Дорожная карта занятости» будет создано 15 тыс. рабочих мест. Кроме того, на объектах необходимо соблюдать строгие саннормы: ходить в масках, соблюдать дистанцию, установить санитайзеры и дезинфицирующие средства.



