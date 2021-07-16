НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С какими производителями вакцин ведет переговоры Казахстан? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переговоры ведутся со всеми компаниями, которые готовы поставить вакцину в Казахстан, это в том числе и китайская вакцина Sinofarm , Moderna, с которыми мы ведем переговоры и определяем их требования, насколько они подходят нам. Переговоры нами ведутся со всеми производителями, которые готовы поставлять вакцину нам», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Напомним, вчера в Минздраве заявили о том, что в Казахстане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник Лайт» .

«12 июля 2021 года Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК выдано временное регистрационное удостоверение российской вакцине «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» зарегистрирован на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирунсой инфекции на территории Республики Казахстан и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19». Вакцина имеет регистрацию в стране производителя-заявителя, а также соответствует производственной площадки производителя вакцины требованиям GMP», - сообщили в пресс-службе Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.