С какими проблемами сталкиваются при работе с Реестром казахстанских товаропроизводителей

Представители предпринимательского сообщества обозначили ряд проблем, с которыми столкнулись при работе с цифровой платформой Реестра. Среди них — технические сбои, ограниченный доступ к веб-порталу, отказы по заявкам, потеря данных, сложности с подтверждением внутристрановой ценности продукции, а также участие в государственных закупках. По словам бизнеса, подобные ситуации могут приводить к потере контрактов и финансовым убыткам для предприятий.

— Наша партия готова выступать в роли диалоговой площадки между бизнесом и государственными структурами, обеспечивая конструктивное взаимодействие и поиск решений, которые помогут отечественным производителям работать без дополнительных барьеров. Реестр должен поддерживать казахстанского производителя, а не мешать ему. Мы настаиваем, чтобы технические ошибки можно было исправлять без отказа и потери контрактов, — отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Он также сообщил, что в ходе рабочих поездок по регионам предприниматели регулярно поднимают вопросы, связанные с функционированием Реестра казахстанских товаропроизводителей. В их числе — сбои в системе, проблемы с доступом, сложности при участии в закупках и переходными договорами.

В свою очередь представитель Министерства промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков сообщил, что ведомство продолжает сопровождение внедрения Реестра и взаимодействует с оператором системы.

— Реестр казахстанских товаропроизводителей — это новый инструмент, и мы находимся в процессе его поэтапной настройки. Все вопросы и предложения, которые сегодня прозвучали от бизнеса, будут рассмотрены в рабочем порядке совместно с оператором системы и профильными структурами. Отдельное внимание будет уделено вопросам технической стабильности платформы и корректному применению Реестра в переходный период, — сказал Сапарбеков.

По итогам обсуждения участники договорились продолжить регулярные консультации, а также наладить системный сбор и проработку обращений от бизнеса через региональные представительства партии с последующим взаимодействием с Министерством промышленности и строительства РK.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи компаний авторизовались в Реестре казахстанских товаропроизводителей.