С какими проблемами обратились к мажилисменам жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области работают депутаты Мажилиса Парламента РК Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода. 23-го февраля мажилисмены посетили «Северный фанерный комбинат» в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие обратилось за помощью в региональную палату предпринимателей с несколькими проблемными вопросами, от решения которых зависит дальнейшая работа инвестора в области.

«Компания планирует вложить около 10 млн долларов в наш регион, расширить производство. Потребление древесины составляет 36 тысяч тонн в год. В прошлом году комбинат простаивал два месяца из-за отсутствия сырья для производства. Около 60% сырья компания импортирует, остальное – местное. В этом году Министерство экологии начало инвентаризацию лесного хозяйства, которая продлится до конца года. Соответственно, тендеры для лесопользователей разыгрывать не будут,продукция не будет реализовываться. Сырье комбинату придется закупать и привозить из-за рубежом. Компания готова участвовать в тендерах. Пока не будет решен вопрос с сырьем, инвестор не будет вкладывать средства в расширение производства. Решить вопрос с проведением тендеров можно только на уровне правительства», - пояснил директор палаты Алибек Ашметов.

Вторая проблема – поставки обещанного лесопользователями сырья. Из 18 тысяч тонн комбинат фактически получил только половину.

«Причины неисполнения обязательств разные. На комбинате изготавливают, помимо ламинированной фанеры, деревянные поддоны, древесный уголь. Мы считаем, что в первую очередь лесную продукцию должны получать предприятия глубокой переработки. Этот вопрос тоже поднимать через центральный аппарат НПП «Атамекен» и включать в реестр проблемных вопросов», - сказал А. Ашметов.

Разобраться в проблемных вопросах фанерного комбината пообещали и мажилисмены.

«Руководитель озвучил проблемы. В частности, по поставке сырья. Местные поставщики не могут обеспечить необходимое количество сырья, чтобы загрузить завод на полную мощность. Приходится завозить из России. Этот вопрос возьмем на контроль и с местными исполнительными органами проработаем проблемные вопросы. Проведем встречи, обозначим проблемы, будем искать решение», - сказал Д. Колода.

Мажилисмен добавил, что работают они в регионе с 17-го февраля. За это время посетили несколько районов области.

«До 26-го февраля мы будет работать в регионе. Проводим отчетные встречи, прием граждан. Вчера встречался с жителями Тайыншинского района. Посетили участок, где идет строительство школы в селе Вишневке. Есть проблемы с конкурсной документацией. На месте вопрос решили. Строительство идет. До 1 ноября школу должны ввести в эксплуатацию. Встречались с аграриями, которые столкнулись в проблемой получения субсидий. Есть долг за прошлый год. До конца февраля – в марте они должны поступить. По приезду с Минсельхозом и Правительством будем решать проблемные вопросы по выплате субсидий», - прокомментировал Д. Колода.