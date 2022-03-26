РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:37, 25 Март 2022 | GMT +6

    С какими проблемами обращаются жители Нур-Султана, рассказали в акимате

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал, с какими проблемами обращаются жители города, передает МИА «Казинформ».

    «Провели очередной еженедельный приём граждан. Учитывая скорый сезон благоустройства, горожане также обращаются по вопросам строительства и ремонта дорог, благоустройству дворов и общественных пространств, ремонту ЖК и др.

    К примеру, в текущем году планируем благоустроить более 200 дворов и общественных пространств. За последние годы благоустроили 500 дворов и общественных пространств, также во всех районах действует проект «Бюджет народного участия», это когда горожане сами решают, каким хотят видеть дворовую территорию.

    Также с наступлением благоприятной погоды приступим к строительству и ремонту дорог, с акцентом на жилые массивы и правую часть города. Перед дорожниками, как и ранее, поставим высокие требования - некачественный ремонт принимать не будем.

    Наравне с еженедельными приёмами граждан усилить обратную связь с горожанами нам также помогают объезды и встречи с жителями районов и жилых массивов. Поступившие вопросы берём в работу», - написал аким столицы.


    Ранее сообщалось, что в текущем году в столице в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» планируется благоустроить 250 общественных пространств, дворов и скверов.


    Теги:
    Дороги Алтай Кульгинов Астана Акимат Строительство Общество Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!