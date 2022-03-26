С какими проблемами обращаются жители Нур-Султана, рассказали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал, с какими проблемами обращаются жители города, передает МИА «Казинформ».

«Провели очередной еженедельный приём граждан. Учитывая скорый сезон благоустройства, горожане также обращаются по вопросам строительства и ремонта дорог, благоустройству дворов и общественных пространств, ремонту ЖК и др.

К примеру, в текущем году планируем благоустроить более 200 дворов и общественных пространств. За последние годы благоустроили 500 дворов и общественных пространств, также во всех районах действует проект «Бюджет народного участия», это когда горожане сами решают, каким хотят видеть дворовую территорию.

Также с наступлением благоприятной погоды приступим к строительству и ремонту дорог, с акцентом на жилые массивы и правую часть города. Перед дорожниками, как и ранее, поставим высокие требования - некачественный ремонт принимать не будем.

Наравне с еженедельными приёмами граждан усилить обратную связь с горожанами нам также помогают объезды и встречи с жителями районов и жилых массивов. Поступившие вопросы берём в работу», - написал аким столицы.





Ранее сообщалось, что в текущем году в столице в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» планируется благоустроить 250 общественных пространств, дворов и скверов.