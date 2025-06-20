С июля в Казахстане обновят систему субсидий и гарантий по кредитам для бизнеса
С 2 июля в Казахстане начнут действовать обновленные механизмы субсидирования и гарантирования кредитов для бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Поддержка будет оказываться через два гарантийных фонда. Подробности об этом рассказал заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства города Астаны Куаныш Сапаров.
По его словам, с начала июля в единую комплексную программу будут внесены изменения в части предоставления субсидий и гарантий по кредитам. Ставка вознаграждения будет субсидироваться для субъектов малого и микробизнеса, в том числе для социальных предпринимателей, работающих в приоритетных секторах экономики — таких как обрабатывающая промышленность, образование, туризм, здравоохранение и др.
– Субсидируемые кредиты могут быть направлены на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств (на срок до 3 лет), а также на рефинансирование текущих займов сроком до одного года, – уточнил Сапаров.
Основные параметры субсидирования:
- Максимальная сумма субсидируемого кредита — 200 млн тенге;
- Итоговая ставка для заемщика — не менее 12,3%;
- Для социальных предпринимателей — 11,3%.
Кроме того, фонд «Даму» запускает новую программу «Өрлеу». Она ориентирована на микро-, малые и средние предприятия в приоритетных секторах экономики: обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, образование и медицина.
Условия льготного кредитования по программе «Өрлеу»:
- На инвестиционные цели — до 7 млрд тенге;
- На оборотные средства — до 3,5 млрд тенге;
- Ставка вознаграждения — не выше 12,6%.
Срок кредита:
- по инвестициям — до 10 лет
- по оборотным средствам — до 3 лет
Гарантирование кредитов будет осуществляться через два фонда:
Первый гарантийный фонд:
Через него микробизнес, малый, средний и крупный бизнес смогут получить кредиты от банков второго уровня, лизинговых компаний, организаций под эгидой национальных холдингов и Продовольственной корпорации.
Если залогового имущества недостаточно, государственная гарантия предоставляется до 85% от суммы займа, но не более 3,5 млрд тенге.
- Назначение займа: инвестиции, рефинансирование — до 7 млрд тенге,
- Оборотные средства — до 3,5 млрд тенге,
- Срок действия гарантии — на весь срок финансирования + дополнительно до 5 месяцев
Процесс получения гарантии упрощён: после одобрения банка предприниматель сам направляет документы в фонд «Даму». Срок рассмотрения заявки — 2 рабочих дня.
Но для получения такой гарантии предприниматель должен в течение двух финансовых лет увеличить налоговые поступления и количество рабочих мест не менее чем на 10%.
Также предприниматель оплачивает единовременно 1,5% от суммы гарантии, а затем ежегодно платит комиссию от оставшейся суммы (которая с каждым годом уменьшается).
– В Астане на сегодня в рамках первого фонда поддержку получили 79 проектов, на общую сумму кредитов 15,7 млрд тенге, сумма гарантий составила 8,7 млрд тенге, – сообщил Сапаров.
Второй гарантийный фонд:
Гарантии выдаются на кредиты:
- Инвестиции и рефинансирование — при сумме свыше 7 млрд тенге,
- Но не более 30% от общей стоимости проекта.
- Для оборотных средств — не более 40%,
- Срок гарантии — до 15 лет
Механизм аналогичен первому фонду, но есть отраслевые ограничения: гарантии предоставляются только в сферах обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, агропромышленного комплекса и инфраструктурного сектора.
Также предприниматель должен профинансировать не менее 20% стоимости проекта собственными средствами (наличными, движимым или недвижимым имуществом).
По второму фонду также предусмотрены гарантии по облигациям и опционам, помимо сотрудничества с банками второго уровня. Однако в текущем году пока не поступало ни одной заявки по этому направлению.
Субсидирование, гарантирование и льготное кредитование за счёт местного бюджета реализуется через фонд «Даму».
Как ранее сообщалось, в Астане количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 8,3%, а объем произведенных товаров и оказанных услуг за прошлый год составил 15,8 трлн тенге.