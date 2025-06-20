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    22:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    С июля в Казахстане обновят систему субсидий и гарантий по кредитам для бизнеса

    С 2 июля в Казахстане начнут действовать обновленные механизмы субсидирования и гарантирования кредитов для бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    Поддержка будет оказываться через два гарантийных фонда. Подробности об этом рассказал заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства города Астаны Куаныш Сапаров.

    По его словам, с начала июля в единую комплексную программу будут внесены изменения в части предоставления субсидий и гарантий по кредитам. Ставка вознаграждения будет субсидироваться для субъектов малого и микробизнеса, в том числе для социальных предпринимателей, работающих в приоритетных секторах экономики — таких как обрабатывающая промышленность, образование, туризм, здравоохранение и др.

    – Субсидируемые кредиты могут быть направлены на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств (на срок до 3 лет), а также на рефинансирование текущих займов сроком до одного года, – уточнил Сапаров.

    Основные параметры субсидирования:

    • Максимальная сумма субсидируемого кредита — 200 млн тенге;
    • Итоговая ставка для заемщика — не менее 12,3%;
    • Для социальных предпринимателей — 11,3%.

    Кроме того, фонд «Даму» запускает новую программу «Өрлеу». Она ориентирована на микро-, малые и средние предприятия в приоритетных секторах экономики: обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, образование и медицина.

    Условия льготного кредитования по программе «Өрлеу»:

    • На инвестиционные цели — до 7 млрд тенге;
    • На оборотные средства — до 3,5 млрд тенге;
    • Ставка вознаграждения — не выше 12,6%.

    Срок кредита:

    • по инвестициям — до 10 лет
    • по оборотным средствам — до 3 лет

    Гарантирование кредитов будет осуществляться через два фонда:

    Первый гарантийный фонд:

    Через него микробизнес, малый, средний и крупный бизнес смогут получить кредиты от банков второго уровня, лизинговых компаний, организаций под эгидой национальных холдингов и Продовольственной корпорации.

    Если залогового имущества недостаточно, государственная гарантия предоставляется до 85% от суммы займа, но не более 3,5 млрд тенге.

    • Назначение займа: инвестиции, рефинансирование — до 7 млрд тенге,
    • Оборотные средства — до 3,5 млрд тенге,
    • Срок действия гарантии — на весь срок финансирования + дополнительно до 5 месяцев

    Процесс получения гарантии упрощён: после одобрения банка предприниматель сам направляет документы в фонд «Даму». Срок рассмотрения заявки — 2 рабочих дня. 

    Но для получения такой гарантии предприниматель должен в течение двух финансовых лет увеличить налоговые поступления и количество рабочих мест не менее чем на 10%.

    Также предприниматель оплачивает единовременно 1,5% от суммы гарантии, а затем ежегодно платит комиссию от оставшейся суммы (которая с каждым годом уменьшается).

    – В Астане на сегодня в рамках первого фонда поддержку получили 79 проектов, на общую сумму кредитов 15,7 млрд тенге, сумма гарантий составила 8,7 млрд тенге, – сообщил Сапаров.

    Второй гарантийный фонд:

    Гарантии выдаются на кредиты: 

    • Инвестиции и рефинансирование — при сумме свыше 7 млрд тенге,
    • Но не более 30% от общей стоимости проекта.
    • Для оборотных средств — не более 40%,
    • Срок гарантии — до 15 лет

    Механизм аналогичен первому фонду, но есть отраслевые ограничения: гарантии предоставляются только в сферах обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, агропромышленного комплекса и инфраструктурного сектора.

    Также предприниматель должен профинансировать не менее 20% стоимости проекта собственными средствами (наличными, движимым или недвижимым имуществом).

    По второму фонду также предусмотрены гарантии по облигациям и опционам, помимо сотрудничества с банками второго уровня. Однако в текущем году пока не поступало ни одной заявки по этому направлению.

    Субсидирование, гарантирование и льготное кредитование за счёт местного бюджета реализуется через фонд «Даму».

    Как ранее сообщалось, в Астане количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 8,3%, а объем произведенных товаров и оказанных услуг за прошлый год составил 15,8 трлн тенге.

    Теги:
    Бизнес Субсидии Кредит
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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