С июля в Казахстане обновят систему субсидий и гарантий по кредитам для бизнеса

Поддержка будет оказываться через два гарантийных фонда. Подробности об этом рассказал заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства города Астаны Куаныш Сапаров.

По его словам, с начала июля в единую комплексную программу будут внесены изменения в части предоставления субсидий и гарантий по кредитам. Ставка вознаграждения будет субсидироваться для субъектов малого и микробизнеса, в том числе для социальных предпринимателей, работающих в приоритетных секторах экономики — таких как обрабатывающая промышленность, образование, туризм, здравоохранение и др.

– Субсидируемые кредиты могут быть направлены на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств (на срок до 3 лет), а также на рефинансирование текущих займов сроком до одного года, – уточнил Сапаров.

Основные параметры субсидирования:

Максимальная сумма субсидируемого кредита — 200 млн тенге;

Итоговая ставка для заемщика — не менее 12,3%;

Для социальных предпринимателей — 11,3%.

Кроме того, фонд «Даму» запускает новую программу «Өрлеу». Она ориентирована на микро-, малые и средние предприятия в приоритетных секторах экономики: обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, образование и медицина.

Условия льготного кредитования по программе «Өрлеу»:

На инвестиционные цели — до 7 млрд тенге;

На оборотные средства — до 3,5 млрд тенге;

Ставка вознаграждения — не выше 12,6%.

Срок кредита:

по инвестициям — до 10 лет

по оборотным средствам — до 3 лет

Гарантирование кредитов будет осуществляться через два фонда:

Первый гарантийный фонд:

Через него микробизнес, малый, средний и крупный бизнес смогут получить кредиты от банков второго уровня, лизинговых компаний, организаций под эгидой национальных холдингов и Продовольственной корпорации.

Если залогового имущества недостаточно, государственная гарантия предоставляется до 85% от суммы займа, но не более 3,5 млрд тенге.

Назначение займа: инвестиции, рефинансирование — до 7 млрд тенге,

Оборотные средства — до 3,5 млрд тенге,

Срок действия гарантии — на весь срок финансирования + дополнительно до 5 месяцев

Процесс получения гарантии упрощён: после одобрения банка предприниматель сам направляет документы в фонд «Даму». Срок рассмотрения заявки — 2 рабочих дня.

Но для получения такой гарантии предприниматель должен в течение двух финансовых лет увеличить налоговые поступления и количество рабочих мест не менее чем на 10%.

Также предприниматель оплачивает единовременно 1,5% от суммы гарантии, а затем ежегодно платит комиссию от оставшейся суммы (которая с каждым годом уменьшается).

– В Астане на сегодня в рамках первого фонда поддержку получили 79 проектов, на общую сумму кредитов 15,7 млрд тенге, сумма гарантий составила 8,7 млрд тенге, – сообщил Сапаров.

Второй гарантийный фонд:

Гарантии выдаются на кредиты:

Инвестиции и рефинансирование — при сумме свыше 7 млрд тенге,

Но не более 30% от общей стоимости проекта.

Для оборотных средств — не более 40%,

Срок гарантии — до 15 лет

Механизм аналогичен первому фонду, но есть отраслевые ограничения: гарантии предоставляются только в сферах обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, агропромышленного комплекса и инфраструктурного сектора.

Также предприниматель должен профинансировать не менее 20% стоимости проекта собственными средствами (наличными, движимым или недвижимым имуществом).

По второму фонду также предусмотрены гарантии по облигациям и опционам, помимо сотрудничества с банками второго уровня. Однако в текущем году пока не поступало ни одной заявки по этому направлению.

Субсидирование, гарантирование и льготное кредитование за счёт местного бюджета реализуется через фонд «Даму».

Как ранее сообщалось, в Астане количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 8,3%, а объем произведенных товаров и оказанных услуг за прошлый год составил 15,8 трлн тенге.