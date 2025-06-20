В Астане число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 8,3%

— В настоящее время на территории столицы работают 254 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 8,3%. В 2023 году доля МСБ в экономике города составила 68,2%, или 10 563,8 млрд тенге. По этому показателю мы занимаем первое место в стране. В секторе занято 528 тысяч человек — это 73% трудоспособного населения города, — сообщил Куаныш Сапаров на брифинге в СЦК Астаны.

По его словам, в прошлом году столичные субъекты МСБ произвели продукцию и оказали услуги на общую сумму 15,8 трлн тенге.

— Это составляет 19% от общего объема продукции и услуг, произведенных в стране. Кроме того, в 2023 году субъекты МСБ уплатили 1 300,7 млрд тенге налогов и других обязательных платежей — это 45,9% всех поступлений в бюджет. Добиться таких показателей удалось благодаря мерам государственной финансовой и нефинансовой поддержки. С начала текущего года из местного бюджета на поддержку бизнеса было выделено 9 345 млн тенге, — отметил он.

Напомним, в Казахстане разрабатывается программа льготного финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.