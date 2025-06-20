РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:11, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 8,3%

    В прошлом году субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) в Астане произвели товары и оказали услуги на сумму 15,8 трлн тенге. О развитии сектора рассказал заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства города Астаны Куаныш Сапаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туризм
    Фото: Pixabay.com

    — В настоящее время на территории столицы работают 254 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 8,3%. В 2023 году доля МСБ в экономике города составила 68,2%, или 10 563,8 млрд тенге. По этому показателю мы занимаем первое место в стране. В секторе занято 528 тысяч человек — это 73% трудоспособного населения города, — сообщил Куаныш Сапаров на брифинге в СЦК Астаны.

    По его словам, в прошлом году столичные субъекты МСБ произвели продукцию и оказали услуги на общую сумму 15,8 трлн тенге.

    — Это составляет 19% от общего объема продукции и услуг, произведенных в стране. Кроме того, в 2023 году субъекты МСБ уплатили 1 300,7 млрд тенге налогов и других обязательных платежей — это 45,9% всех поступлений в бюджет. Добиться таких показателей удалось благодаря мерам государственной финансовой и нефинансовой поддержки. С начала текущего года из местного бюджета на поддержку бизнеса было выделено 9 345 млн тенге, — отметил он.

    Напомним, в Казахстане разрабатывается программа льготного финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

    Теги:
    МСБ Бизнес Астана Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают