С ходом уборочных работ ознакомился аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин совершил рабочую поездку в Егиндыкольский и Астраханский районы, где ознакомился с ходом уборочных работ и посетил строящиеся объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Егиндыкольском районе Малик Мурзалин ознакомился с ходом уборочных работ одного из крупнейших налогоплательщиков района ТОО «АСКОП», которое на сегодняшний день с 36,7 тыс. га собрало 49,5 тыс. тонн зерновых культур.

«Компания базируется в 5 районах Акмолинской области, общая посевная площадь ее составляет 94,5 тыс. га. Ежегодно обрабатывается 22 тыс. га паров, что составляет порядка 25% посевной площади. В группу компании входит Макинский элеватор, который имеет емкости для хранения на 150 тыс. тонн и полностью обеспечен сушкой», - рассказали в ведомстве.

По словам генерального директора ТОО «АСКОП» Николая Степаненко, с прошлого года компания активно занимается развитием животноводства в Егиндыкольском районе. Для этих целей были огорожены 700 га пастбищ, сделаны соответствующие калды (загоны) для племенных коров общей численностью 250 голов КРС. Кроме того, из Башкортостана завезли 55 голов романовской породы овец, активно занимаются свиноводством. На следующий год в планах компании строительство здания под цех переработки мясной продукции, с соответствующим забоем и дальнейшей реализацией.

В Егиндыкольском районе аким области ознакомился также с ходом уборочных работ на полях ТОО «Сарымсакты», посетил зерноток ТОО «Урожайное 2015». Кроме того, руководитель региона осмотрел новые двухквартирные жилые дома, введенные в эксплуатацию в декабре 2017 года. В 5 домах расположено 10 трехкомнатных квартир, в одной из них проживает многодетная семья, остальные распределены под общежитие.

В этот же день Малик Мурзалин ознакомился с ходом уборочных работ в Астраханском районе, а также осмотрел складские помещения для хранения овощей КХ «Шишов Е. И.».

По словам руководителя крестьянского хозяйства Евгения Шишова, в этом году с полей собрали в чистом весе 250 центнеров картофеля, 600 центнеров свеклы, 550-650 центнеров моркови и 800 центнеров капусты. Более 60% урожая отправляют в Астану, остальные 40% уходит на юг в города Шымкент и Алматы.

В Астраханском районе активно идет строительство новых социально-важных объектов. Малик Мурзалин осмотрел 36-квартирный жилой дом, а также строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса, на который было выделено 220 млн. тенге. В здании общей площадью более 2000 квадратных метров будет находиться спортивный зал, фитнесс-центр, тренажерный зал, бассейн 17 на 36, глубиной 4 метра. Строительство началось в мае текущего года и по планам завершится к концу года.

В каждом районе Малик Мурзалин провел совещание с активом, где были рассмотрены вопросы проведения уборочных работ, исполнения доходной части бюджета и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

Руководитель департамента государственных доходов сообщил, что в связи с выявленными фактами неуплаты налогов и использованием субсидий на нецелевые нужды уже заводятся уголовные дела в отношении недобросовестных землепользователей. Аким области предупредил всех присутствующих, что для решения этих вопросов будут приниматься самые жесткие меры.

Заслушав информации акимов Егиндыкольского и Астраханского районов, руководителей районных управлений государственных доходов и отделов земельных отношений, аким области дал конкретные поручения.