С ходом уборочной кампании в Акмолинской области ознакомился министр сельского хозяйства

БУЛАНДЫНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Акмолинской области министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров ознакомился с работой крупного аграрного предприятия Буландынского района – ТОО «Журавлевка-1», а также проверил ход уборочных работ на полях сельхозтоваропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Основным видом деятельности ТОО «Журавлевка-1» является производство зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур и овощей.

По словам исполняющего обязанности директора предприятия Темербулата Андарова, посевная площадь хозяйства в текущем году составила почти 59 тысяч га. Под пшеницу было выделено 33,5 тысячи, под ячмень – чуть более 12 тысяч, под овес – 1 362 га. Подсолнечник разместили на 1 543 га, лен – на 3 969 га, рапс – на 4 879 га. Картофель и овощи заняли 110 га, кормовые культуры - 1 120 га.

«Все работы максимально механизированы и ведутся современными комплексами. Хозяйством применяется минимальная и нулевая обработка почвы, вносятся органические и минеральные удобрения. Имеется мощный семяочистительный комплекс», - сообщил Темербулат Андаров.

Также СХТП владеет 20 жатками и 152 зерноуборочными комбайнами и тракторами. Вся техника полностью подготовлена к уборочной кампании.

Кроме этого, в товариществе успешно развивают животноводство. На данный момент в «Журавлевка-1» насчитывается 260 голов овец, 259 голов лошадей и 1547 голов КРС, преимущественно казахской белоголовой породы. Для выпаса скота имеется 15,7 тысячи га пастбищных угодий.

Также имеется откормочная площадка на 250 голов КРС и небольшой убойный пункт.

В компании трудоустроено свыше 600 жителей области, среднемесячная зарплата - на уровне 160 тысяч тенге.

В Минсельхозе дополнили, что на сегодняшний день по республике убрано более 3,7 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 23,6% от их общей уборочной площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 3,1 млн га, или 20,1%.

При средней урожайности 13,1 ц/га намолочено 4,9 млн тонн зерна (в 2019 году - 3,7 млн тонн).

Для проведения уборочных работ в распоряжении фермеров страны имеется 145 тысяч тракторов, 75 тысяч тракторных прицепов, 38 тысяч зерноуборочных комбайнов, 15 тысяч жаток, 39 тысяч грузовых автомобилей.

Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 395 тысяч тонн удешевленного ГСМ. Минэнерго на август установлена среднерыночная цена с НПЗ – 178 тысяч тенге/тонна, или 147 тенге/литр. С учетом расходов операторов средняя цена для СХТП составляет 168 тенге/литр (на 10% дешевле рыночной).