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    22:34, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    С ходом уборочной кампании ознакомился Ербол Карашукеев в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 29 сентября министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область, где встретился с аграриями региона, ознакомился с работой сельскохозяйственных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

    Глава ведомства посетил ряд компаний, занимающихся выпуском, ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники, где осмотрел выпускаемую продукцию, центр капитального ремонта с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов в сельском хозяйстве, выставочные площадки для техники и площадку для тест-драйва машин.

    Во время встречи с коллективами, Ербол Карашукеев отметил, что повышать производительность необходимо, в первую очередь, путем технического оснащения сферы АПК. Министерством реализуются программы господдержки приобретения сельхозтехники. Обеспечивается инвестиционное субсидирование, субсидирование ставок вознаграждения, предоставляется техника по льготным программам кредитования в лизинг.

    По словам министра, увеличению покупательской способности способствует использование инвестсубсидии в качестве первоначального взноса, а также льготные программы кредитования отечественной техники. Ускорению динамики приобретения способствует увеличение норматива инвестсубсидии (до 30% для востребованной техники), утвержденного министерством в начале мая текущего года.

    «Только за восемь месяцев текущего года по линии «КазАгроФинанс» аграриями приобретено 6 362 единиц техники на сумму 121,5 млрд тенге что больше объемов приобретения за аналогичный период 2020 года в 2 раза» - рассказал министр.

    Глава ведомства ознакомился с осенне-полевыми работами, материально-технической базой сельхозпредприятий, проектами по возделыванию и очистке зерновых и кормовых культур, а также расширению производства мясной и молочной продукции. Во время посещения предприятия по переработке сельхозпродукции, министру доложили о ходе уборочной кампании и перспективах развития растениеводства в Акмолинской области.

    Так общая посевная площадь в регионе составила 5 млн га, в т. ч. зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 4,5 млн. га, масличные – 265 тыс. га, овощи – 3,5 тыс. га, картофель – 20,6 тыс. га, кормовые культуры – 191 тыс. га.

    По состоянию на 29 сентября т. г. в области убрано 4,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 100 %, средняя урожайность составляет 8,8 ц/га. Собрано 101 тыс. тонн масличных культур, 18,8 тыс. тонн картофеля, овощных культур – 3,3 тыс. тонн.

    Со своей стороны, Ербол Карашукеев отметил, что прогнозируемые объемы производства зерновых и зернобобовых культур в стране с учетом переходящих остатков прошлых лет позволят полностью обеспечить внутренние потребности страны.


    Теги:
    Сельское хозяйство Акмолинская область
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