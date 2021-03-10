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    10:28, 10 Март 2021 | GMT +6

    С ходом строительства льготного жилья ознакомился аким Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства льготного доступного жилья, расположенного в районе Алматы столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима мегаполиса.

    «Ознакомился с ходом строительства льготного доступного жилья, расположенного в районе Алматы. На первых этажах новых ЖК открываем социальные объекты. Также и в данном жилом комплексе для удобства жителей откроем ряд социальных объектов, в том числе «Доктор у дома». Кроме того, для того, чтобы не перегружать район, по проекту одновременно ведётся строительство паркинга», - сообщил аким.

    Он пояснил, что районы столицы развиваются в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», по принципу полицентричности - когда в шаговой доступности расположены все необходимые социальные объекты и места для отдыха.

    «Поручил не сбавлять темпы строительства, уделяя особое внимание качеству дома. По завершению строительства приступим к благоустройству территории.

    В текущем году по поручению Главы государства работаем над увеличением объема строительства доступного льготного жилья. К примеру, если в 2018 году построили 1100 соцквартир, в 2019 году – 2900 льготных квартир, то в 2020 году свыше 7 тысяч социальных квартир. В текущем году планируем увеличить данную цифру до 10 тысяч льготных квартир», - резюмировал Алтай Кульгинов.


    Теги:
    Социальная поддержка Другие государственные органы Астана Акимат Жилье Строительство Благоустройство
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