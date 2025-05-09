22:00, 08 Май 2025 | GMT +5
С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников Парада Победы
В Усть-Каменогорске торжественно встретили ветеранов и тружеников тыла, вернувшихся с Парада Победы в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.
— Герои войны и тыла были встречены оркестром, аплодисментами и цветами. Среди них — фронтовик Курмат Рахимов, труженики Юрий Новолоцкий, Кульзаги Алиханова и Елена Ступак. Их подвиг — живая связь с Великой Победой, которую восточноказахстанцы чтят с благодарностью и уважением, — говорится в сообщении ведомства.
Фоторепортаж о том, как прошел Парад Победы в Астане — здесь.
Кто был среди почетных гостей парада Победы в Астане — в материале агентства Kazinform.