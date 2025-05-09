РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 08 Май 2025 | GMT +5

    С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников Парада Победы

    В Усть-Каменогорске торжественно встретили ветеранов и тружеников тыла, вернувшихся с Парада Победы в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников Парада Победы
    Фото: акимат Усть-Каменогорска

    — Герои войны и тыла были встречены оркестром, аплодисментами и цветами. Среди них — фронтовик Курмат Рахимов, труженики Юрий Новолоцкий, Кульзаги Алиханова и Елена Ступак. Их подвиг — живая связь с Великой Победой, которую восточноказахстанцы чтят с благодарностью и уважением, — говорится в сообщении ведомства.

    Фоторепортаж о том, как прошел Парад Победы в Астане — здесь.

    Кто был среди почетных гостей парада Победы в Астане — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область 80-летие Победы Регионы Парад к 80-летию Победы Усть-Каменогорск Ветераны
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают