С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников Парада Победы

— Герои войны и тыла были встречены оркестром, аплодисментами и цветами. Среди них — фронтовик Курмат Рахимов, труженики Юрий Новолоцкий, Кульзаги Алиханова и Елена Ступак. Их подвиг — живая связь с Великой Победой, которую восточноказахстанцы чтят с благодарностью и уважением, — говорится в сообщении ведомства.

Фоторепортаж о том, как прошел Парад Победы в Астане — здесь.

Кто был среди почетных гостей парада Победы в Астане — в материале агентства Kazinform.