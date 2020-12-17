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С гордостью представлял наш Казахстан на многих всемирных фестивалях – артист цирка

Автор:  
Гульзат Сахова
17 Декабря 2020, 09:48
С гордостью представлял наш Казахстан на многих всемирных фестивалях – артист цирка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Адлет Тиканов - ровесник Независимости. За 29 лет он преуспел в искусстве и стал одним из ведущих артистов Казахского государственного цирка управления культуры города Алматы. Молодой акробат-гимнаст в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поздравил казахстанцев с Днем Независимости и поделился своими дальнейшими планами.

- Адлет, расскажите о себе…

- Я родился 21 сентября 1991 года в городе Павлодаре. В 1999 году переехал в Алматы. Учился в районной школе Талгара, в посёлке Панфилова. В детстве мечтал стать полицейским, так же как и мой дядя, который воспитывал меня. Он был для меня примером. Потом, в подростковом возрасте, я начал увлекаться танцами, брейк-дансом, паркуром, уличной акробатикой. Мои друзья поступили на цирковое отделение Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусупбека Елебекова. Тогда и у меня появилась новая мечта. Я тоже очень сильно хотел поступить в цирковое отделение и поступил на грант!

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- Как Вы думаете, что изменилось за годы Независимости в нашей стране?

- Конечно, у нас много чего изменилось в лучшую сторону. Мы стали свидетелями колоссального развития. У нас появилась прекрасная столица. Так как я объездил полмира, могу сказать, что мы ничем не отстаем от всего мира. Я думаю, что наравне с экономикой у нас хорошо развивается и культура. Оказывается огромная поддержка молодым, которая помогает нам взлетать все выше и выше.

Сейчас у молодого поколения много возможностей. Дети - это будущее нации, наше Правительство заботиться о них в первую очередь!

- Расскажите о Вашей семье

- Жена работает вместе со мной. Воспитываем пятилетнего сына. Его зовут Тамерлан. Сына тренирую сам. Он вместе с нами участвовал на шоу талантов «Central Asia’s Got Talent» («Центральная Азия ищет таланты»). Если сын в будущем выберет другую профессию, я, конечно, поддержу его. Однако он говорит, что хочет быть как папа. Сам занимаюсь около 4-5 часов в день. Вечером после работы занимаемся с сыном.

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- Ваши планы на будущее?

- Я артист цирка и горжусь этим. Являюсь акробатом-гимнастом. Объездил полмира, участвовал во многих всемирных фестивалях циркового искусства и с особой гордостью представлял наш Казахстан! В копилке есть гран-при, «золото», «серебро» и «бронза». Получал специальные призы от разных стран. Участвовал в телевизионных проектах шоу талантов в Китае, Украине, в «Central Asia’s Got Talent», везде мы были финалистами. В январе планируем участвовать в британском телевизионном конкурсе талантов «Britain's Got Talent». Мы уже прошли видеокастинг (так как на то время был карантин по всему миру). Конечно, этого ещё мало, но есть много целей и новые мечты! В январе мы едем в Лондон. Если пройдем, то будем в финале и надеемся на выигрыш, который составляет 150 тысяч долларов - дострою дом своей мечты (улыбается). Дальше будет фестиваль, который пройдет в Монте-Карло (Монако), в данный момент тренируемся, чтобы попасть туда.

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- Какие качества необходимы для того, чтобы стать цирковым артистом?

– В первую очередь, это любовь к цирковому искусству. Каждый артист цирка - это фанат своего дела. Мы люди искусства и преданы к своей профессии. Цирковым артистом может стать не каждый. Все-таки это должно быть заложено где-то глубоко в душе. И, конечно же, чтобы добиться результатов, необходимо много трудиться. Постоянно поддерживать форму. Сон, питание и тренировки - одно целое для нас. Но карантин дал о себе знать. Сейчас только начали обратно входить в форму.

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- Каким Вы видите Казахстан через 20 лет?

- Независимость дала возможность казахскому народу расправить крылья, дала импульс к развитию. У нас есть своя земля, свой язык, свой Флаг, который я гордо поднимаю, находясь за границей. Через десятилетия я вижу Казахстан в рядах развитых стран мира. К этому мы придем общими усилиями. И здесь особую роль играет наша молодежь, в том числе и мы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить наш любимый Казахстан с Днем Независимости и пожелать всем крепкого здоровья и больших свершений! Задача молодых - сохранить нашу Независимость и передать наши незыблемые ценности детям.

- Благодарю за беседу и успехов Вам!



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