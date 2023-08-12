ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С фермерами пострадавших от засухи районов Жамбылской области встретился глава МСХ Ербол Карашукеев. Визит состоялся в рамках рабочей поездки Премьер-министра страны в регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Дефицит поливной воды особенно остро ощутили в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Таласском районах, а также в районе Т. Рыскулова. По предварительным данным выгорела по большей части зерновая кукуруза, в меньшей мере пострадали сахарная свекла, овощные и бахчевые культуры. В настоящее время акиматом области уточняются площади поврежденных посевов.

Область испытывает дефицит воды из-за недостаточного наполнения русел рек Шу и Талас, в результате изменения климата в регионе.

Министр осмотрел сельхозугодия, а также обсудил с аграриями сложившуюся ситуацию. Ербол Карашукеев рассказал о работе межведомственной комиссии, которая подтвердила наличие данной проблемы.

Глава МСХ отметил, что сейчас прорабатывается вопрос возмещения ущерба фермерам за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва Правительства. Кроме того, будет проведена работа по закрытию потребности в субсидиях и ускорению их выплаты. По линии АО «НУХ «Байтерек» прорабатывается вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей.

Министр также рассказал о планах по совершенствованию оказываемой господдержки при внедрении современных оросительных систем. Как известно, в рамках инвестсубсидирования возмещается 50% от понесенных затрат фермеров на приобретение водосберегающих технологий, а также подведения основной инфраструктуры по забору и подаче воды. В целях дальнейшей поддержки аграриев планируется повысить норматив субсидирования при бурении скважины для орошения с 50% до 80%, из которых 30% будет возмещено из местного бюджета.

«Глава государства в своих Посланиях всегда уделяет особое внимание учету водных ресурсов. В этой связи в Правила субсидирования по подаче воды внесено изменение в части определения объемов поставленной воды фермерам в точке выдела по показаниям приборов учета либо измерительных приборов и установок, а также по дифференциации субсидий по подаче воды в зависимости от способов полива, т.е. субсидии на прежнем уровне будут получать только фермеры, применяющие водосберегающие технологии. А при поливе традиционным поверхностным методом, нормативы субсидии в течение трех лет будут снижаться на половину», - подчеркнул глава МСХ.

Уже на заседании под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрена текущая ситуация в агросекторе региона. Министр сельского хозяйства сообщил, что в этом году из 427,7 млрд тенге субсидий Жамбылской области выделено 27 млрд тенге.

По инициативе Главы государства по программе «Ауыл аманаты» начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения. В этом году 100 млрд тенге пойдут на выдачу льготных микрокредитов сельчанам на создание или развитие своего дела. В частности, заявки на участие в программе подали более 5 тыс. сельских жителей Жамбылской области, объем кредитования составляет порядка 24 млрд тенге.

Одной из основных задач на предстоящий период является своевременное и качественное проведение уборочной кампании. Согласно статистическим данным, посевные площади в Жамбылской области составили 762,5 тыс. га. Региону согласно заявок фермеров выделено 15,7 тыс. тонн льготного дизтоплива.

Ербол Карашукеев отметил, что сейчас принято решение по вопросу снижения стоимости льготного горючего, которое будет на 15% дешевле рыночной цены.

Что касается кормозаготовки, то в Жамбылской области фермеры успели собрать порядка 1,9 млн сена или 91% от запланированного объема.