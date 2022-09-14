Съезд в Нур-Султане превратился в площадку для глобального диалога - министр по делам ислама Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент встретился с министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом аль аш-Шейхом.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Глава государства назвал очень важным участие в форуме лидеров мировых и традиционных религий представителей Саудовской Аравии, страны, в которой находятся священные для исламского мира Мекка и Медина.

Президент выразил признательность министру за то, что он прибыл во главе саудовской делегации в качестве специального представителя Хранителя двух святынь – Короля Салмана. Министр по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий превратился в авторитетную площадку для глобального диалога.

В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего укрепления гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.









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