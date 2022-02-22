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Съемки о январских событиях напугали алматинцев: в акимате прокомментировали видео

22 Февраля 2022 10:07
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Съемки о январских событиях напугали алматинцев: в акимате прокомментировали видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Съемки социального ролика на тему январских событий, которые проходили в центре Алматы, напугали горожан. В акимате города прокомментировали появившееся в социальных сетях видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее в Instagram появилось видео, на котором видно, как группа людей избивает кого-то, а другая толпа с криками бежит по центру дороги. Местных жителей и проезжающих мимо автомобилистов напугали шум, дым и звуки выстрелов.

Очевидцы сообщили, что съемки проходили на пересечении улиц Токтабаева и Сулейменова.

В управлении общественного развития Алматы сообщили, что разрешение на съемку ролика про январские события не выдавалось.

«1 февраля в адрес акима Алматы, акима Ауэзовского района и департамента полиции поступило письмо от ТОО «Cultburo» с просьбой разрешить съемку 13 февраля по заказу телеканала «Хабар» социального ролика на тему январских событий. По данному обращению, специалисты управления общественного развития провели с авторами обращения разъяснительную работу и проинформировали о том, что проведение съемок не разрешено. Аналогичный отказ также последовал от департамента полиции. Однако, несмотря на запрет, ТОО провело съемку ролика 20 февраля», - ответили в управлении общественного развития.

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#Алматы   #Акимат   #Видео   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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