Съемки кинопроекта «Соңғы үкім» об Ахмете Байтурсынулы завершатся до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея учителя нации, деятеля движения «Алаш» Ахмета Байтурсынулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании руководители государственных органов выступили с докладами о проводимых в рамках юбилея мероприятиях научно-исследовательского, просветительского, культурно-массового характера.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что в соответствии с Указом Главы государства учреждена Государственная премия Республики Казахстан в области гуманитарных наук имени Ахмета Байтурсынулы. Он также сообщил, что 4 октября текущего года в штаб-квартире ЮНЕСКО в городе Париже проведена научная конференция, посвященная 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы. В рамках указанного мероприятия была организована презентация книги «Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения» (на казахском, английском, русском, турецком языках). Также, по словам министра, ТЮРКСОЙ намерена ежегодно присуждать медали имени Ахмета Байтурсынулы видным ученым и исследователям международного уровня, а в городе Алматы откроется памятник учителю нации.

Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов сообщил, что до конца текущего года завершатся съемки кинопроекта «Соңғы үкім», посвященного жизни и деятельности Ахмета Байтурсынулы, в декабре текущего года будет проведен республиканский айтыс, приуроченный к 150-летнему юбилею учителя нации.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов доложил об открытии памятника Ахмету Байтурсынулы и Миржакипу Дулатулы в селе Торгай, проведении работ по благоустройству Литературного музея Ахмета Байтурсынулы и Миржакипа Дулатулы в Костанайской области.

Подводя итоги заседания, Государственный советник указал на необходимость проведения на высоком уровне мероприятий, направленных на популяризацию наследия Ахмета Байтурсынулы, в том числе Международного конгресса тюркологов в городе Туркестане, а также организацию работ по изданию сборника трудов учителя нации в 12 томах и выпуска нагрудного знака «Ахмет Байтурсынулы».

Фото: akorda.kz