-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
-
-
-
-
-
-
Съемки фильма о Мукагали Макатаеве ведутся в центре Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Толпа стоящих с зонтами людей в центре Алматы привлекла внимание жителей города. Оказалось, что это снимают фильм об известном казахском поэте Мукагали Макатаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители города присылали в нашу редакцию фотографии с улицы Абылайхана, от Толе Би до Богенбай батыра, и отметили, что улицу перекрыли. В киностудии «Казахфильм» подтвердили данную информацию.
Отметим, ранее съемки фильма проходили в Усть-Каменогорске и Санкт-Петербурге. Съемочная группа далее отправится в Алматинскую область. Режиссером документального фильма выступает Болат Калымбетов.
Фильм расскажет о сложных и трагических поворотах жизни выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева, которые отразились на творчестве, а также укоротили ему земную жизнь. Ориентировочный срок выхода в прокат – конец 2020 год.
Отметим, что в настоящее время киностудия «Казахфильм» снимает 5 фильмов, 3 из которых художественные, а 2 документальные.
Фото Сакена Жусупбекова
- В декабре максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам вырастут
- Год тюрьмы добавил осужденному акиму суд Алматинской области
- Свыше 14 тысяч многодетных матерей проживают в Алматы
- Умерла актриса Раиса Мухамедиярова
- Алматы и Санкт-Петербург разработают Дорожную карту сотрудничества
- Из-за повреждения кабеля в Алматы сокращают троллейбусные маршруты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана