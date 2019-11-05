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Съемки фильма о Мукагали Макатаеве ведутся в центре Алматы

5 Ноября 2019 14:41
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Съемки фильма о Мукагали Макатаеве ведутся в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Толпа стоящих с зонтами людей в центре Алматы привлекла внимание жителей города. Оказалось, что это снимают фильм об известном казахском поэте Мукагали Макатаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жители города присылали в нашу редакцию фотографии с улицы Абылайхана, от Толе Би до Богенбай батыра, и отметили, что улицу перекрыли. В киностудии «Казахфильм» подтвердили данную информацию.

Отметим, ранее съемки фильма проходили в Усть-Каменогорске и Санкт-Петербурге. Съемочная группа далее отправится в Алматинскую область. Режиссером документального фильма выступает Болат Калымбетов.


Фильм расскажет о сложных и трагических поворотах жизни выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева, которые отразились на творчестве, а также укоротили ему земную жизнь. Ориентировочный срок выхода в прокат – конец 2020 год.

Отметим, что в настоящее время киностудия «Казахфильм» снимает 5 фильмов, 3 из которых художественные, а 2 документальные.

Фото Сакена Жусупбекова

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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