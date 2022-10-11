Съемки фильма «Қара қыз» проходят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проходят съемки полнометражного художественного фильма режиссера Талгата Теменова «Қара қыз», рассказывающего о подвиге простого казахского солдата. Съемочную площадку в минувшие выходные посетил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш регион становится привлекательным не только для инвесторов, но и для творческих проектов. Это третий фильм, который снимается в последнее время в области. Ранее был сериал о Магжане Жумабаеве и фильм «Долгое эхо». Благодаря этим произведениям зрители узнают наш регион», - написал в социальной сети Кумар Аксакалов.

Талгата Теменова восхитила природа Северо-Казахстанской области. По его словам, такой красоты он раньше не встречал.

«Я объехал более 80 стран, но такой красоты не видел. Нет такой жемчужины нигде, поверьте. Озера, леса, поля – все здесь есть», - сказал режиссер.

По информации управления культуры, основные съемки фильма будут проходить на территории Северо-Казахстанской и Алматинской областей.

«Локации выбраны в пригородах Петропавловска: сосновый бор у села Большая Малышка, березовая роща у села Ташкентки и Вороний остров вблизи Прибрежного. Места определены съемочной группой в соответствии с идеологией сценария, ландшафта природы и соответствия эпохи. В состав группы входят около 70 человек, в дни привлечения участников массовых сцен - до 120-130. В составе труппы – около трети актеров североказахстанских театров», - сообщили в управлении.





Фото:instagram.com/qumaraqsaqalov











