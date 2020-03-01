С Днем благодарности казахстанцев поздравил председатель белорусского культурного центра «Радима»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый день весны в Казахстане ассоциируется с особым праздником. В этом году наши соотечественники в четвертый раз будут праздновать День благодарности, который стал символом дружбы и единства всех народов.

В преддверии Дня благодарности председатель белорусского культурного центра «Радима» АНК города Нур-Султана Дмитрий Останькович поздравил всех казахстанцев с этим светлым праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2016 года день 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Поздравляю казахстанцев с этим праздником милосердия, дружбы и любви друг к другу, благодарю всех за дружбу, терпимость и гостеприимство!», - сказал он в своей поздравительной речи.

Дмитрий Останькович подчеркнул, что на сегодняшний день Ассамблея народа Казахстана – это надежный фактор стабильности и прочный фундамент общественного согласия в нашей стране.

«Политическая воля Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева всегда была нацелена на обеспечение единства народа. Практическое воплощение этой политики нашло своё отражение в создании 1 марта 1995 года Ассамблеи народа Казахстана – консультативно-совещательного органа при Президенте.

Масштаб личности Нурсултана Назарбаева как государственного деятеля ярко раскрывается в его политике мира и согласия, благодаря которой мы все сегодня живем в стабильном и процветающем государстве», - отметил председатель белорусского культурного центра «Радима» Дмитрий Останькович.





