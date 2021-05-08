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    12:53, 08 Май 2021 | GMT +6

    С детства мечтал служить в органах – полицейский, раскрывший деятельность транснациональной ОПГ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший следователь следственного департамента МВД РК Аманжол Тлеубердиев один из образцовых полицейских, который выполняет свою работу с честью. Благодаря его профессиональным действиям в стране раскрыта деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми. За свою заслугу он был награжден медалью «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Майор полиции Аманжол Тлеубердиев в органах внутренних дел с сентября 2005 года, в должности старшего следователя Следственного департамента служит с апреля 2020 года.

    За период службы в органах внутренних дел он зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный сотрудник и грамотный специалист.

    Благодаря профессиональным действиям Тлеубердиева выявлен канал трафика и раскрыта преступная деятельность организаторов и участников транснациональной организованной преступной группы, состоящей из более 20 лиц, из числа граждан Республики Казахстан, Российской Федерации и Королевства Бахрейн, которые в период с 2016 по 2020 годы на территории Казахстана занимались торговлей людьми.

    В Королевство Бахрейн были переправлены 38 казахстанок, из них 9 несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. В результате добросовестного исполнения Тлеубердиевым служебных обязанностей потерпевшие освобождены из сексуального рабства и возвращены на родину.

    «Нами была пресечена преступная деятельность транснациональной организованной преступной группы, подозреваемыми были признаны 19 человек, из них 15 мы арестовали, троих объявили в международный розыск. Все потерпевшие были возвращены на родину», - сказал он.

    Аманжол Тлеубердиев мечтал служить в органах с детства.

    «С детства у меня была мечта служить в органах. Мой брат работал в полиции, он был афганцем, но, к сожалению, погиб при исполнении своей службы, я подражал ему и хотел стать как он. Я в органах начал работать в ВКО, оттуда в 2015 перебрался в Астану (ныне - Нур-Султан), а с 2020 года в МВД», - добавил спикер.

    В преддверии Дня защитника отечества и Дня Победы за свой труд он из рук Президента страны получил медаль «Ерлігі үшін».

    «Впечатления хорошие, не ожидал, конечно. Мне очень приятно. Рад, что наше руководство ценит нашу работу», - поделился впечатлением он.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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