С детства любила форму - диспетчер Службы пожаротушения ДЧС Алматы о своей работе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строгая на работе и нежная дома. Так говорят про старшего диспетчера службы «101» Альбину Садыкову, которая уже 20 лет работает в Службе пожаротушения ДЧС города Алматы. В пресс-службе ведомства в Международный женский день рассказали о нелегкой работе диспетчера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Альбина Викторовна окончила Республиканскую физико-математическую школу и поступила на математический факультет КазГУ. На последнем курсе вышла замуж, родила троих деток.

В 2002 году начала службу специалистом-радиотелефонистом. В 2007 году успешно окончила Кокшетауский технический институт МЧС РК. Однако спустя два года погиб ее супруг и в жизни Альбины наступили тяжёлые времена. Младшему ребенку было два года, когда она вновь вышла на службу. Девушка усердно трудилась, стараясь в свободное от службы время проводить с детьми.

«На первый взгляд, работа диспетчеров пожарной охраны кажется монотонной и совсем несложной. Но это совсем не так. Мы работаем сутками, есть всего четыре часа на отдых, и то, если повезёт. В восемь утра мы заступаем на дежурство и на следующий день нас меняет другая смена. В среднем за сутки проходит около 500 звонков. Но в пожароопасный период бывает намного больше – забываешь про сон и отдых. Например, в 2012 году горела гора Мохнатка, тяжелая была смена, было множество звонков, координация пожара», - говорит старший диспетчер.

В 2013 году Альбина Викторовна вышла замуж снова. Ее супруг тоже пожарный, сейчас он уже вышел в отставку после 20 лет службы.

«С детства любила форму. Дед – подполковник, военнослужащий, мама также работала в обороне. То и дело в детстве норовила примерить фуражку», - вспоминает женщина.

Альбина Викторовна говорит, что работа диспетчера крайне ответственная - необходимо организовать выезд подразделений. Важно правильно уточнять информацию – что и где горит, имеется ли угроза людям, и, исходя из полученных сведений, диспетчер принимает решение о количестве высылаемой техники и пожарных.

«Запомнился пожар в декабре прошлого года, уже стемнело как вдруг в 7 часов вечера - поступил звонок о пожаре в многоэтажке в мкр. Самал-3. Жители дома в панике сообщали, многие кричали, о том, что горит электрощитовая, и из-за сильного задымления невозможно дышать, в квартирах остались заблокированными люди! По прибытии пожарных, в течение 9 минут, едкий ядовитый дым распространился по всему подъезду, из-за чего оказались отрезаны пути эвакуации. Из окон и балконов верхних этажей, люди звали, просили о помощи. Звенья газодымозащитной службы немедленно начали проводить работы по спасению и эвакуации людей. Вся наша команда диспетчеров «101», прижимая к уху телефон с одной стороны, с другой – рацию, фиксировали информацию и точечно направляли газодымозащитников по этажам и квартирам, где остались заблокированные люди. Пожар ликвидировали меньше чем за час. Как выяснилось, горела кабельная шахта и электрощитовые с 1 по 12 этаж. Удалось спасти 17 человек, из них 7 детей. Эвакуировано 55, из которых 15 - дети. Жертв и пострадавших тогда не было допущено», - вспоминает Альбина Викторовна.

«Каждая секунда дорога! Расположение микрорайонов, улиц, домов, крупных производственных объектов – всё держится у нас в голове. Бывает, что подразделению нужно подсказать короткий маршрут или сообщить о «пробке». Есть и психологическая составляющая - до прибытия пожарных подразделений сыпется шквал упрёков и претензий от заявителей», - рассказывает наша героиня.

За годы службы диспетчеры привыкают и вырабатывают свои способы, как успокоить заявителя, пока пожарные мчатся на тушение.