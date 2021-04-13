С чем связан рост цен на бензин – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт нефтегазовой отрасли Жанат Мусабаев поделился мнением о том, с чем связано подорожание цен на бензин и как это дальше отразится на внешнем рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С первого января 2020 года была поднята ставка акциза на нефтепродукты (10 тенге за литр). Никакого повышения цен на бензин с того времени не было, наоборот, они падали. Вот эти 10 тенге за литр, считаю, где-то отыграли в текущий момент. Кроме того, так получилось, что исторически доходы от экспорта нефти всегда перекрывали убытки по внутреннему рынку. В текущих кризисных условиях недропользователи-нефтяники особого дохода от экспорта не получают, соответственно, внутренний рынок подтягивается, так это в итоге отразилось на стоимости бензина», - пояснил причину эксперт.

По его словам, модернизация заводов не сказалась на повышении цены, так как модернизация была завершена в 2019 году, когда отремонтировали три отечественных завода.

«Сейчас уже наши заводы работают по современным стандартам. Вся эта модернизация легла в тариф заводов. Однако сейчас она не отразилась на проблеме повышения цен. То есть, модернизация не является причиной роста цен, которую мы наблюдаем последнюю неделю», - добавил Жанат Мусабаев.

Что касается дальнейшего роста и ожиданий, по мнению спикера, это не предел, учитывая разницу с соседями - почти в 100 тенге.

«Происходят перетоки: наш бензин вывозится незаконно и бесконтрольно с приграничных регионов в Россию и Кыргызстан. При этом бюджет не получает никаких налогов, и в обозримом будущем остатки не нефтебазах могут истощиться и создать новые проблемы по бесперебойному обеспечению населения ГСМ. Если, конечно, отечественная цена будет сопоставима с российской, то уже таких перетоков не будет. Сейчас все боятся того, что прицепным паровозом будут расти цены по другим сопутствующим отраслям, что вызовет инфляцию. Не совсем соглашусь, потому как мы проводили анализ. В экономике большую роль играет дизельный фактор, потому что вся промышленность на дизеле. А бензин необходим конечному потребителю: нам, простым жителям, таксистам. В последние дни цена на бензин выросла на 10-15 тенге. Если говорить в абсолютном выражении: если среднестатистическая семья в стране имеет один автомобиль объемом два литра, расходы семейного бюджета выросли не больше, чем на 5 тысяч тенге в месяц, или даже меньше, если, конечно же, он не таксист, а обычный гражданин, который ездит на работу, отвозит детей в садик», - привел в пример эксперт.

По его суждениям, из-за того, что цена на бензин будет потихоньку расти, бесконтрольные перетоки исчезнут. А если исчезнут перетоки, весь бензин останется в стране.

«Лучше данные излишки, выведенные из незаконных приграничных схем, направить на внутреннее потребление и легальный экспорт, с которого будут уплачены соответствующие налоги», - пояснил эксперт.

«Да, население потеряет около 5 тысяч тенге в месяц, но зато эта сумма накопится в государственный бюджет. В этой связи хочу озвучить свое предложение: существует налог на транспорт. Водитель, например, который имеет небольшой автомобиль, платит 10 тысяч тенге в год за налог на транспорт. Плюс к этому сверху будет платить 5 тысяч тенге за месяц за израсходованный бензин. Получается, что в год человек переплачивает 60 тысяч тенге. Предлагаю государству отменить населению налог на транспорт, потому что он уже заплатил эту цену на бензин. Это хорошее предложение, однако требует отработки, поскольку может затронуть уязвимые слои потребителей, например частных перевозчиков», - считает эксперт.

Другим предложением, по мнению эксперта, является проведение налоговой реформы, или «налогового маневра», как его назвали в России. Суть его заключается в кардинальном пересмотре налогообложения нефтяной отрасли, которая позволила сбалансировать как доходность нефтяников, так и ожидания государства. Кроме того, данная реформа позволила отойти от ручного управления рентабельностью и ценами на нефтепродукты в соседней стране путем установления различных механизмов обложения акцизами и, наоборот, возврата их из бюджета в случае изменения конъюнктуры цен на мировых рынках нефти.

Жанат Мусабаев проинформировал, что в 2011 году ввели закон «Об обороте нефтепродуктов». Вместе с этим законом ввели регулирование предельной цены.

«То есть, государство указывало всем, какая цена должна быть на заправке. В 2016 году отменили это регулирование. Затем цена на бензин резко выросла на 20 тенге. Несмотря на это, Министерство энергетики негласно следило за его ценой. Каким образом? В стране есть три-четыре крупных поставщиков, которым говорили: «Не поднимайте цену, держитесь за существующей ценой». Уже с конца марта впервые в Казахстане начались торги на бирже. Это еще один шаг в сторону либерализации рынка. Теперь уже государство никакими методами не сможет удержать цену. Цена будет формироваться за счет спроса и предложений. Но не стоит думать, что биржа послужила толчком к росту цен. Потому как на бирже торгуется всего лишь 10% от всего объема бензина. Остальные 90% как и раньше торгуются прямыми поставками и договорами», - заключил эксперт нефтегазовой отрасли Жанат Мусабаев.