С благоустройством Туркестана ознакомился аким области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с проводимой работой по благоустройству и озеленению Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Для этого областной центр был разделен на 32 сектора. Акиматы районов, городов и областные управления, за которыми закрепили сектора, уже успели сделать многое за столь короткий срок.
К примеру, в секторе № 7, который закреплен за городом Кентау, установили детскую игровую площадку и спортивное оборудование. Здесь также проведены работы по укладке тротуаров, установке скамеек, урн, опор освещения, высажены зеленые насаждения. На следующей неделе в этом секторе завершатся работы по асфальтированию улиц. Ответственные лица провели разъяснительные работы среди населения по вопросам благоустройства и содержанию города в чистоте. В результате в этом секторе из 2971 домов - собственники 2300 заключили договоры на вывоз мусора.
В секторе № 29, закрепленным за областным управлением охраны общественного здоровья, установлены скамейки, урны и 4 остановки. На 6 улицах высажено около 200 деревьев. Глава региона напомнил о необходимости качественно и своевременно выполнять соответствующую работу.
В 32 секторах, в том числе в местах отдыха и вдоль городских улиц были установлены фонтаны и новые остановки. Территория города активно благоустраивается, высаживаются зеленые насаждения, проводятся работы по установке детских игровых площадок и опор освещения.
По итогам объезда Умирзак Шукеев поручил соответствующим руководителям продолжить работы по благоустройству и озеленению областного центра, а также обеспечить строгий контроль за качеством их выполнения.
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