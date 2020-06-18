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С благоустройством Туркестана ознакомился аким области

18 Июня 2020 09:07
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С благоустройством Туркестана ознакомился аким области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с проводимой работой по благоустройству и озеленению Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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Для этого областной центр был разделен на 32 сектора. Акиматы районов, городов и областные управления, за которыми закрепили сектора, уже успели сделать многое за столь короткий срок.

К примеру, в секторе № 7, который закреплен за городом Кентау, установили детскую игровую площадку и спортивное оборудование. Здесь также проведены работы по укладке тротуаров, установке скамеек, урн, опор освещения, высажены зеленые насаждения. На следующей неделе в этом секторе завершатся работы по асфальтированию улиц. Ответственные лица провели разъяснительные работы среди населения по вопросам благоустройства и содержанию города в чистоте. В результате в этом секторе из 2971 домов - собственники 2300 заключили договоры на вывоз мусора.


В секторе № 29, закрепленным за областным управлением охраны общественного здоровья, установлены скамейки, урны и 4 остановки. На 6 улицах высажено около 200 деревьев. Глава региона напомнил о необходимости качественно и своевременно выполнять соответствующую работу.

В 32 секторах, в том числе в местах отдыха и вдоль городских улиц были установлены фонтаны и новые остановки. Территория города активно благоустраивается, высаживаются зеленые насаждения, проводятся работы по установке детских игровых площадок и опор освещения.


По итогам объезда Умирзак Шукеев поручил соответствующим руководителям продолжить работы по благоустройству и озеленению областного центра, а также обеспечить строгий контроль за качеством их выполнения.


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#Туркестанская область   #Акимат  
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