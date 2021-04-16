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    21:00, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    С благоустройством Темиртау ознакомился Женис Касымбек

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области побывал в Темиртау с рабочей поездкой. Глава региона выразил недовольство по поводу ремонта сквера в городе металлургов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочей поездки в Темиртау аким области затронул вопрос благоустройства территорий города. В частности, его волновала ситуация с ремонтом сквера возле памятника Неизвестному солдату.

    По словам акима города металлургов, есть проблемы с недобросовестным подрядчиком. Но сейчас для работы привлекли другую компанию, которая уже начала исправлять недоделки.

    «Предыдущую компанию за недобросовестное исполнение обязанностей надо привлечь к ответственности. Читаю в соцсетях много критики от жителей на её работу. Территорию необходимо привести в порядок до майских праздников», – поручил глава области.


    К слову, в этом году в Темиртау начнут благоустройство двух скверов – Металлургов и Энергетиков в Старом городе.

    В сквере Металлургов будет новая въездная группа, установят лавочки, урны, освещение, игровые площадки, проложат велосипедные дорожки. В сквере Энергетиков отреставрируют фонтаны, памятник и установят систему автополива. Уже ведётся санитарная работа с зелёными насаждениями. Комплексно будет выполнен ремонт фасадов рядом стоящих 15 жилых домов, заасфальтированы дороги.

    Женис Касымбек в Темиртау посетил и ряд предприятий. В частности, фабрику Тemirtau associates and ancillaries, которая является крупным производителем одежды специального назначения и средств индивидуальной защиты в Казахстане. Обеспечивает одеждой промышленные гиганты страны и зарубежья. А также аким области побывал на заводе «КазАрматура», где производят трубопроводную арматуру для энергетического и нефтегазового секторов, и ознакомился с работой пункта вакцинации в поликлинике №4.


    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Карагандинская область Строительство Благоустройство
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