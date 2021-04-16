С благоустройством Темиртау ознакомился Женис Касымбек

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области побывал в Темиртау с рабочей поездкой. Глава региона выразил недовольство по поводу ремонта сквера в городе металлургов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей поездки в Темиртау аким области затронул вопрос благоустройства территорий города. В частности, его волновала ситуация с ремонтом сквера возле памятника Неизвестному солдату.

По словам акима города металлургов, есть проблемы с недобросовестным подрядчиком. Но сейчас для работы привлекли другую компанию, которая уже начала исправлять недоделки.

«Предыдущую компанию за недобросовестное исполнение обязанностей надо привлечь к ответственности. Читаю в соцсетях много критики от жителей на её работу. Территорию необходимо привести в порядок до майских праздников», – поручил глава области.

К слову, в этом году в Темиртау начнут благоустройство двух скверов – Металлургов и Энергетиков в Старом городе.

В сквере Металлургов будет новая въездная группа, установят лавочки, урны, освещение, игровые площадки, проложат велосипедные дорожки. В сквере Энергетиков отреставрируют фонтаны, памятник и установят систему автополива. Уже ведётся санитарная работа с зелёными насаждениями. Комплексно будет выполнен ремонт фасадов рядом стоящих 15 жилых домов, заасфальтированы дороги.

Женис Касымбек в Темиртау посетил и ряд предприятий. В частности, фабрику Тemirtau associates and ancillaries, которая является крупным производителем одежды специального назначения и средств индивидуальной защиты в Казахстане. Обеспечивает одеждой промышленные гиганты страны и зарубежья. А также аким области побывал на заводе «КазАрматура», где производят трубопроводную арматуру для энергетического и нефтегазового секторов, и ознакомился с работой пункта вакцинации в поликлинике №4.