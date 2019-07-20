С Байконура на МКС отправился экипаж корабля «Союз МС-13»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 20 июля 2019 года, в 22 часа 28 минут 21 секунду по времени Нур-Султана с космодрома осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая вывела на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-13» с международным экипажем на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Международную космическую станцию (МКС) отправилась очередная экспедиция МКС 60/61 в составе российский космонавт Александр Скворцов, астронавт ЕКА, итальянец Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

Старт, который транслировался в прямом эфире, прошел в штатном режиме. Отделение первых двух ступеней ракеты-носителя состоялось в назначенное время, на десятой минуте после старта ТПК «Союз МС-13» от 3-й ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и вышел на орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступили к управлению его полётом.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-13» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка запланирована на 21 июля 2019 года, через шесть часов после старта, в 04:50 по времени Нур-Султана.

Экипаж МКС 60/61 достаточно опытный: для Александра Скворцова это третий полет, для Лука Пармитано - вторая экспедиция на орбиту и только Эндрю Морган – новичок. Во время длительной экспедиции экипажу предстоит выполнить большое количество научных экспериментов, работать с грузовыми кораблями из разных стран, обслуживать бортовые системы МКС, а также проводить фото, видеосъемку и другие работы.

На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег космонавт Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.

Необходимо отметить, что старт экспедиции МКС 60/61 состоялся в знаменательный день 50-летия высадки на первого человека на Луну, что экипаж отметил как хороший знак.