С актера Алека Болдуина сняли обвинения в гибели оператора Галины Хатчинс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокаты голливудского киноактера Алека Болдуина объявили, что с их подзащитного сняты уголовные обвинения в связи с фатальным инцидентом на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust), в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Знаменитый актер обвинялся в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс и ранении еще одного участника съемочной группы в 2021 году в штате Нью-Мексико, где проходили съемки картины.

Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из реквизитного револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Алек Болдуин и который по какой-то причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

О снятии обвинений было объявлено менее чем за две недели до начала судебного процесса. В этот же день стало известно, что съемочная группа под руководством Алека Болдуина возобновила работу над вестерном, прерванную после трагедии.