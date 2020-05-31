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С 6 июня вступает в силу Закон о мирных собраниях
31 Мая 2020 17:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 июня вступает в силу закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
25 мая 2020 года Глава государства подписал закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.Как сообщает МИОР, закон был опубликован 26 мая 2020 года, таким образом, закон вступает в силу 6 июня 2020 года.
«До 6 июня 2020 года продолжает действовать Закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». В этой связи, направление уведомлений о проведении мирных собраний и заявлений о получении согласования возможно после вступления в силу закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», - говорится в сообщении ведомства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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