РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:45, 09 Январь 2022 | GMT +6

    С 4 января Касым-Жомарт Токаев непрерывно работает 120 часов  - пресс-секретарь

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам пресс-секретаря РК Берика Уали, Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 4 января непрерывно работает в течение 120 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Народ все видит. С 4 января Глава государства непрерывно работает в течение 120 часов. Если посмотреть на хронологию работы Президента за последнюю неделю, все озвученные поручения, решения, проведенные собрания, не были связаны с рабочим графиком. Непрерывно, даже в 2 часа ночи Глава государства подписывал указы, а в 7 утра проводил снова собрание. Он проводил кадровые перестановки в силовых структурах. Юридические органы, следственные органы дают свою оценку всему этому. Самое главное – в критический момент для страны Президент все проанализировал, выяснил тех, кто предал, и дал поручения», - сказал Берик Уали.

    Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК.

    Кроме того, Берик Уали прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!