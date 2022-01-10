С 4 января Касым-Жомарт Токаев непрерывно работает 120 часов  - пресс-секретарь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам пресс-секретаря РК Берика Уали, Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 4 января непрерывно работает в течение 120 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Народ все видит. С 4 января Глава государства непрерывно работает в течение 120 часов. Если посмотреть на хронологию работы Президента за последнюю неделю, все озвученные поручения, решения, проведенные собрания, не были связаны с рабочим графиком. Непрерывно, даже в 2 часа ночи Глава государства подписывал указы, а в 7 утра проводил снова собрание. Он проводил кадровые перестановки в силовых структурах. Юридические органы, следственные органы дают свою оценку всему этому. Самое главное – в критический момент для страны Президент все проанализировал, выяснил тех, кто предал, и дал поручения», - сказал Берик Уали.

Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК.

Кроме того, Берик Уали прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.