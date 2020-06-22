+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 29 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады

22 Июня 2020 16:56
Поделиться:
С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

Новости по теме
50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ
Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек

Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы.

Всего в период карантина детские сады (государственные и частные) посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив