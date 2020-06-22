С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы.

Всего в период карантина детские сады (государственные и частные) посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.