С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.
Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы.
Всего в период карантина детские сады (государственные и частные) посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.
- 50 больных коронавирусом в столице подключены к аппаратам ИВЛ
- Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК
- Один лечился самостоятельно, второй был на ИВЛ - врачи Алматы об умерших от коронавируса
- В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек
- Это сделали сами люди - ведущий инфекционист страны о второй волне коронавируса
- Могут ли снова выставить блокпосты в столице – комментарий Сауле Кисиковой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана