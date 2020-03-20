С 21 марта аэропорты Грузии будут принимать только спецрейсы

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ. КАЗИНФОРМ - С 21 марта все авиарейсы в Грузию будут прекращены, аэропорты страны будут принимать только спецрейсы. Об этом сообщил пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани по итогам очередного заседания межведомственного координационного совета по борьбе и предотвращению распространения нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

«Было принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только те авиарейсы, которые осуществляются «Грузинскими авиалиниями» и координированы с правительством Грузии», — заявил Чиковани.

Он добавил, что с завтрашнего дня в карантинных зонах две недели должны будут провести все граждане Грузии, которые вернуться на родину спецрейсами.

«Несколько дней назад мы приняли решение о том, что в нашу страну прибывают только наши граждане. Все люди, которые прибудут в Грузию, независимо от того, откуда они приедут, будут переведены в карантинные зоны и будут под наблюдением врачей и с учетом соответствующих процедур, в их отношении будут приняты решения», — сообщил Чиковани.

Карантинные зоны также обустроят у пропускных пунктов на границе Грузии с Турцией, Россией и Азербайджаном: ТПП «Сарпи», «Красный мост», «Верхний Ларс».

С 18 марта Грузия на две недели закрыла свои границы для иностранцев. Действует запрет на передвижение через границы Грузии с соседями: Азербайджаном, Арменией, Россией и частично с Турцией. Это ограничение не распространяется на перевозку грузов.

До сих пор в карантинные зоны помещали людей, которые прибывали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу COVID 2019. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Австрия, Испания, Швейцария, Норвегия и Дания. Для граждан, которые находились в других странах, предписан был режим самоизоляции.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии на составляет 43. В карантине находятся 1925 человек, а более 270 — в стационарах под наблюдением врачей.