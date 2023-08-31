С 2022 года в Казахстане изъято 8 млн га неиспользуемых сельхозземель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством принимаются системные меры господдержки сельского хозяйства. Объем субсидирования отрасли вырос до 430 млрд тенге. Об этом проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.



«Ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через Продкорпорацию увеличены в 2 раза. За 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведён до 850 млрд тенге с созданием 25 тыс. новых рабочих мест. В текущем году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест», - Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, с начала 2022 года изъято 8 млн га неиспользуемых сельхозземель.

Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе «Ауыл аманаты». На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей.

На сегодняшний день выдано 5,3 тыс. микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых создано более 4,5 тыс. новых рабочих мест.

«Поручения Главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, в целом выполнены. Продолжается реализация системных, долгосрочных поручений. Сегодня я остановился только на некоторых результатах работы. В целом проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Правительство совместно с Парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач», - резюмировал Алихан Смаилов.