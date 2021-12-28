С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года в г. Брюсселе будет введено ограничение на дизельные автомобили стандарта «Евро–4», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новые правила, направленные на защиту экологии бельгийской столицы, будут распространяться практически на 76 тысяч транспортных средств старше 11 лет, зарегистрированных в Бельгии, в том числе легковые автомобили, фургоны, автобусы и микроавтобусы. Примерно 25 тысяч из данного количества зарегистрировано в самом Брюсселе.

При этом власти страны дают автомобилистам срок в три месяца - до 1 апреля 2022 года для того, чтобы решить вопросы с судьбой своих авто. После указанного срока за управление дизельными транспортными средствами можно будет получить штраф в размере 350 евро.

Брюссельские власти надеются, что эта мера принесет ощутимую пользу городу. Согласно исследованию, в котором оценивалось 130 тысяч транспортных средств, на автомобили с дизельными двигателями категории «Евро-4» приходится почти половина выбросов твердых частиц из выхлопных труб и одна четверть выбросов высокотоксичных оксидов азота. И это несмотря на то, что данные транспортные средства составляют только 12% автопарка в регионе.

Европейское агентство по окружающей среде подсчитало, что загрязнение воздуха ежегодно вызывает 9 тысяч преждевременных смертей в Бельгии; 1 тысячу в г. Брюсселе, а также многочисленные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.