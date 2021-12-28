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С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей

28 Декабря 2021 09:10
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С 2022 года в Брюсселе вводится запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года в г. Брюсселе будет введено ограничение на дизельные автомобили стандарта «Евро–4», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Новые правила, направленные на защиту экологии бельгийской столицы, будут распространяться практически на 76 тысяч транспортных средств старше 11 лет, зарегистрированных в Бельгии, в том числе легковые автомобили, фургоны, автобусы и микроавтобусы. Примерно 25 тысяч из данного количества зарегистрировано в самом Брюсселе.

При этом власти страны дают автомобилистам срок в три месяца - до 1 апреля 2022 года для того, чтобы решить вопросы с судьбой своих авто. После указанного срока за управление дизельными транспортными средствами можно будет получить штраф в размере 350 евро.

Брюссельские власти надеются, что эта мера принесет ощутимую пользу городу. Согласно исследованию, в котором оценивалось 130 тысяч транспортных средств, на автомобили с дизельными двигателями категории «Евро-4» приходится почти половина выбросов твердых частиц из выхлопных труб и одна четверть выбросов высокотоксичных оксидов азота. И это несмотря на то, что данные транспортные средства составляют только 12% автопарка в регионе.

Европейское агентство по окружающей среде подсчитало, что загрязнение воздуха ежегодно вызывает 9 тысяч преждевременных смертей в Бельгии; 1 тысячу в г. Брюсселе, а также многочисленные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

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#Экология   #Транспорт   #Бельгия   #Европа   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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