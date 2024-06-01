С 2020 года на казахстанских НПЗ зафиксировано свыше 400 внеплановых остановок

С 2020 года на казахстанских НПЗ зафиксировано более 400 внеплановых остановокПо данным Министерства энергетики РК, с 2020 по 2022 годы зафиксирован 391 внеплановый простой на трех НПЗ, в 2023 году — 33 внеплановых остановки, приведшие к необходимости корректировки выработки нефтепродуктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве энергетики назвали несколько причин внеплановых остановок:

круглогодичная работа НПЗ на предельных мощностях — от 95% до 110% от проектных;

превышение расчетного срока службы оборудования 20 лет, в том числе в случае АНПЗ — с 1945 года, ПНХЗ — с 1978 года, ПКОП — с 1985 года;

влияние таких внешних факторов, как отсутствие независимого резервного источников питания (от внешней сети и собственного энергоисточника), сбои в подаче энергоресурсов (электроэнергии, пара, водорода, в том числе АНПЗ — 25%, ПНХЗ — 1,5%, ШНПЗ — 1,5% в 2020–2023 годах).

— Основными причинами снижения уровня надежности оборудования являются переносы планово-предупредительных ремонтов НПЗ от шести до 12 месяцев для обеспечения сезонной нехватки нефтепродуктов, недофинансирование на системной основе мер по техническому обслуживанию и надзору оборудования из-за низкой стоимости нефтепродуктов, а также нехватка квалифицированных кадров из-за перетоков на нефтегазовые проекты, — говорится в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024–2050 годы.

Также в Минэнерго отметили взаимосвязь между количеством внеплановых остановок и увеличением количества оборудования с 13 672 до 23 195, объектов с 58 до 164 и среднего индекса Нельсона с 5,3 до 10,8. При этом отсутствие отраслевого научно-исследовательского института нефтепереработки и нефтехимии для превентивного анализа и выработки мер по снижению внеплановых остановок также имеет особое значение.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что планируются работы по расширению действующих нефтеперерабатывающих заводов, что увеличит объемы производства нефтепродуктов в Казахстане.

По его словам, реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.



