В Казахстане снизились объемы производства нефтепродуктов

По данным Министерства энергетики, в январе–апреле 2024 года объем производства нефтепродуктов составил 4,28 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что снижение производства нефтепродуктов — мазута — связано с приоритетной выработкой битума.

Параллельно отмечается рост объемов переработки нефти на 5,4% до 5,9 млн тонн в первые четыре месяца 2024 года.

По словам министр энергетики Алмасадама Саткалиева, ситуация на рынке производства нефтепродуктов в Казахстане следующая:

совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 612 тысяч тонн (хватит на 38 дней), бензина марки АИ-92 — 352 тысяч тонн (30 дней), АИ-95 — 86 тысяч тонн (30 дней);

глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%;

5 мая 2024 года на Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.

Министр добавил, что планируются работы по расширению действующих нефтеперерабатывающих заводов, что увеличит объемы производства нефтепродуктов в Казахстане.