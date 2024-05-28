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    11:12, 28 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане снизились объемы производства нефтепродуктов

    нефть
    Фото: Pixabay

    По данным Министерства энергетики, в январе–апреле 2024 года объем производства нефтепродуктов составил 4,28 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ведомстве отметили, что снижение производства нефтепродуктов — мазута — связано с приоритетной выработкой битума.
    Параллельно отмечается рост объемов переработки нефти на 5,4% до 5,9 млн тонн в первые четыре месяца 2024 года.
    По словам министр энергетики Алмасадама Саткалиева, ситуация на рынке производства нефтепродуктов в Казахстане следующая:

    • совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 612 тысяч тонн (хватит на 38 дней), бензина марки АИ-92 — 352 тысяч тонн (30 дней), АИ-95 — 86 тысяч тонн (30 дней);
    • глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%;
    • 5 мая 2024 года на Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.

    Министр добавил, что планируются работы по расширению действующих нефтеперерабатывающих заводов, что увеличит объемы производства нефтепродуктов в Казахстане.

    — Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны, — заявил Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Производство Нефть Алмасадам Саткалиев
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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