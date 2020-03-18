С 19 марта запретили выезд легковых автомобилей и автобусов из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 00:00 часов 19 марта выезд легкового автомобиля и автобусного транспорта из города Алматы полностью запрещён. Об этом сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он пояснил, что это сделано по причине санитарно-эпидемиологического контроля.

Железнодорожное и авиасообщение, по его словам, будет остановлено с 00:00 часов 22 марта.