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С 19 марта запретили выезд легковых автомобилей и автобусов из Алматы

18 Марта 2020 20:17
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С 19 марта запретили выезд легковых автомобилей и автобусов из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 00:00 часов 19 марта выезд легкового автомобиля и автобусного транспорта из города Алматы полностью запрещён. Об этом сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он пояснил, что это сделано по причине санитарно-эпидемиологического контроля.

Железнодорожное и авиасообщение, по его словам, будет остановлено с 00:00 часов 22 марта.


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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус,
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