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    10:06, 11 Март 2022 | GMT +6

    С 17 марта приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 17 марта 2022 года до устранения нарушений приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    9 марта по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева в аэропорту Актобе проведен осмотр состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП).

    В осмотре участвовали представители акимата Актюбинской области, Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, международного аэропорта Алия Молдагулова и авиакомпаний Air Astana, SCAT, Qazaq Air.

    В ходе осмотра местами были обнаружены дефекты состояния ВПП, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики.

    Учитывая несоответствие установленным требованиям, а также приоритет в части безопасности полетов для граждан, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта до устранения нарушений.

    Акимат Актюбинской области готов профинансировать проведение замены аэродромных плит и ремонтных работ в кратчайшие сроки.

    Эксплуатантом аэропорта составляется акт дефектации с определением плит, которые требуют первоочередной замены, и разрабатывается план мероприятий по проведению текущего ремонта ВПП аэродрома.

    Необходимо отметить, что Авиационная администрация Казахстана, созданная в рамках внедрения европейской модели регулирования гражданской авиации, последовательно придерживается соблюдения жёстких требовании безопасности полетов.

    Администрацией ведется технический контроль и надзор за соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.

    Справочно:

    Из аэропорта г. Актобе выполняются 52 внутренних пассажирских рейса в неделю по пяти направлениям (гг. Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау и Туркестан), а также 9 рейсов в неделю в четыре города других стран (Стамбул, Тбилиси, Казань, Нукус).

    Теги:
    Авиация Регионы Казахстана Главная Актюбинская область
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