С 17 марта приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 17 марта 2022 года до устранения нарушений приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

9 марта по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева в аэропорту Актобе проведен осмотр состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В осмотре участвовали представители акимата Актюбинской области, Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, международного аэропорта Алия Молдагулова и авиакомпаний Air Astana, SCAT, Qazaq Air.

В ходе осмотра местами были обнаружены дефекты состояния ВПП, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики.

Учитывая несоответствие установленным требованиям, а также приоритет в части безопасности полетов для граждан, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта до устранения нарушений.

Акимат Актюбинской области готов профинансировать проведение замены аэродромных плит и ремонтных работ в кратчайшие сроки.

Эксплуатантом аэропорта составляется акт дефектации с определением плит, которые требуют первоочередной замены, и разрабатывается план мероприятий по проведению текущего ремонта ВПП аэродрома.

Необходимо отметить, что Авиационная администрация Казахстана, созданная в рамках внедрения европейской модели регулирования гражданской авиации, последовательно придерживается соблюдения жёстких требовании безопасности полетов.

Администрацией ведется технический контроль и надзор за соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.

Справочно:

Из аэропорта г. Актобе выполняются 52 внутренних пассажирских рейса в неделю по пяти направлениям (гг. Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау и Туркестан), а также 9 рейсов в неделю в четыре города других стран (Стамбул, Тбилиси, Казань, Нукус).