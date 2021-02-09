С 15 февраля начнут прививать вакциной «QazCovid-In» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с 15 февраля будут поэтапно прививать граждан вакциной «QazCovid-In», произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На следующем этапе прививочной кампании планируется применить отечественную вакцину. В настоящее время казахстанская вакцина проходит третий этап клинических испытаний.

На сегодня в Туркестанской области против COVID-19 привиты более 800 медицинских работников. В регионе вакцинация против коронавируса проводится в 20 поликлиниках. Для хранения вакцин в регионе достаточно специальных морозильных камер. Вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо, случаев госпитализации не зарегистрировано.

Вакцинация против коронавируса проводится в обязательном порядке в два этапа в течение 21 дня. Первый компонент дает кратковременный защитный эффект из-за выработки небольшого количества антител. Второй компонент усиливает действие первого, и количество антител в организме человека увеличивается.

Следует отметить, вакцину «Sputnik V» могут получить совершеннолетние граждане до 60 лет. Вместе с тем, вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено, любые притеснения будут являться незаконными. На момент вакцинации граждане проходят полное медицинское обследование и следующие три дня находятся под наблюдением врачей.