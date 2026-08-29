С 1 сентября в Казахстане усилят контроль за импортом автомобилей: что изменится для владельцев

С 1 сентября в Казахстане начнут действовать обновленные подходы к таможенному администрированию и контролю за импортом автомобилей. Нововведения могут повлиять на тех, кто ввозит автомобили, в том числе в коммерческих целях, сообщили эксперты в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент Kazinform.

По словам генерального директора Агентства анализа авторынка Артура Мискаряна, речь идет, прежде всего, о приведении в рабочее состояние уже существующих требований законодательства.

— Это точно не повлияет на владельцев автомобилей, которые уже эксплуатируют свою технику», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, усиление контроля может коснуться участников рынка, которые занимаются ввозом автомобилей и при этом избегают налоговой или фискальной ответственности.

— В этом смысле хочется верить, что будет больше прозрачности, — добавил Мискарян.

Президент Ассоциации автомобильных экспертов Ербол Сейпилов также считает, что для обычных автовладельцев, уже эксплуатирующих транспорт, новые нормы не станут существенным изменением.

— Скорее всего, в отношении находящихся в эксплуатации автомобилей данные нормы не повлияют, поскольку это не нововведение — это модернизация действующих норм, чтобы они нормально работали, — сказал он.

Основные изменения, по его словам, будут касаться ввозимых автомобилей, в частности, вопросов таможенной очистки и соблюдения требований технического регулирования.

Эксперты также обратили внимание на необходимость контроля за соблюдением экологических требований и запрета на ввоз отдельных категорий автомобилей. В качестве примера Артур Мискарян привел действующий запрет на ввоз праворульных автомобилей, а также требования к экологическому классу транспортных средств.

По мнению экспертов, задача обновленного администрирования — сделать так, чтобы существующие нормы применялись единообразно и исключить использование нелегальных каналов ввоза и схем занижения таможенных платежей.

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