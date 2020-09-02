С 1 сентября на пункте пропуска «Нур жолы» действует электронная очередь

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября 2020 года на пункте пропуска «Нур жолы» на казахстанско-китайской границе запущена регистрация грузовых автотранспортных средств типа «Полуприцеп» (трал, площадка, тент, рефрижератор) в онлайн системе электронной очереди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

Регистрация осуществляется на сайте www.goсargo.kz .

После регистрации 01.09.2020 г. с 20:30 начнется формирование очереди заезда на 2 сентября 2020 г. Она формируется на основании списка оперативного штаба.

Для помощи при первой регистрации на въезде в пункт пропуска «Нур жолы» оборудован кабинет с рабочим местом и консультантом.

Со 2 сентября текущего года заехать на «Нур жолы» имеют право только зарегистрированные в системе gocargo.kz автотранспортные средства.

Фото: ainews.kz