С 1 июня в Алматы начнется средний ремонт дорог

В Алматы в 2025 году планируется провести средний ремонт на 367 улицах общей протяженностью 300 км. Это на 50 км или 20% больше по сравнению с прошлым годом.

На эти цели из городского бюджета выделено 30 млрд тенге. Таким образом, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%.

– Работы планируется начать в первые дни лета, при этом ремонт 22 магистральных улиц планируется завершить до конца августа, а районных – до 31 октября этого года, – сообщили в управлении городской мобильности.

В ходе среднего ремонта будет полностью обновлено дорожное покрытие проезжей части, отремонтированы участки тротуаров и арычные лотки. Фрезерованный асфальт передадут в районные акиматы для повторного использования.

Как отметили в управлении, при ремонте магистральных улиц с 2023 года используется полимерасфальтобетон, отличающийся устойчивостью к колее и трещинообразованию. Он выдерживает высокие температуры до 70°C и служит в среднем 8–10 лет вместо обычных пяти. Данная практика будет продолжена и в этом году.

Фото: акимат Алматы

Каждая улица будет разбита на участки с поэтапным перекрытием. Для информирования горожан будут установлены стенды с контактами подрядчиков, установлены ограждения и светоотражающие элементы. Актуальная информация о перекрытиях будет публиковаться через СМИ, соцсети акимата, Telegram-канал @Almaty_Joly, а также отображаться в сервисах 2GIS и Яндекс.Карты.

Кроме того, продолжается строительство новых дорог в восьми микрорайонах города – Алгабас, Акжар, Шугыла, Шанырак-1, Шугыла 340, Жас-Канат, Боралдай и Рахат-Мадениет. Общая протяженность новых дорог составит 147,5 км, из которых уже завершены работы на 59,7 км. До конца года планируется завершить строительство еще 35 км по мере готовности инженерных сетей.

Напомним, в Алматы ведется строительство двух линий BRT. Это – строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

Также ведутся строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.