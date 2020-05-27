Новости
С 1 июля начнется строительство нового терминала аэропорта Алматы
27 Мая 2020 15:49
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля начнется строительство нового терминала для международных авиарейсов аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 июля начинаем строительство нового терминала аэропорта Алматы. Пассажиропоток 6 миллионов человек. Завершение 1 июля 2022 года. За два года большая работа будет проведена. Наконец-то у нас будет современный международный терминал, а старый будет обслуживать только внутренние рейсы», - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding за 415 миллионов долларов.
Ключевые слова: Алматы, Строительство, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- КазНУ вошел в число ведущих европейских университетов
- О погибшем в палаточном городке для бомжей рассказал аким Алматы
- О строительстве БАКАД и запуске электрички рассказал аким Алматы
- Семьям погибших на блокпосте полицейских выделят по квартире в Алматы
- Всем надо носить маски – аким Алматы о карантине
- Курсанты переболели коронавирусом из-за казарменного положения - аким Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047