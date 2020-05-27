С 1 июля начнется строительство нового терминала аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля начнется строительство нового терминала для международных авиарейсов аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля начинаем строительство нового терминала аэропорта Алматы. Пассажиропоток 6 миллионов человек. Завершение 1 июля 2022 года. За два года большая работа будет проведена. Наконец-то у нас будет современный международный терминал, а старый будет обслуживать только внутренние рейсы», - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding за 415 миллионов долларов.