Ржавое «Солнце» столицы: как фонтан за 4 миллиарда стал символом коррупции

Человек из мира искусства

Болат Мажагулов родился в Алматы в 1983 году. По образованию — музыкант: окончил Казахскую национальную академию искусств по классу «Гобой». Начинал карьеру концертмейстером группы гобоистов в симфоническом оркестре Государственной филармонии Астаны. Затем работал в Министерстве культуры, был директором Дворца мира и согласия.

С 2010 по 2019 год занимал пост руководителя управления культуры Астаны — наиболее значимый этап его карьеры. Впоследствии перешел в Министерство информации и общественного развития, возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений, а параллельно руководил казахстанской Ассоциацией джиу-джитсу.

До новостей о фонтане «Солнце» у Мажагулова была репутация многогранного публичного деятеля. Однако в биографии чиновника были и темные пятна, которые не ускользнули от внимания журналистов.

В 2011 году разгорелся конфликт вокруг симфонического оркестра Астаны: более 20 музыкантов покинули коллектив. Дирижер Канат Ахметов публично заявил, что заявление об уходе «по собственному желанию» ему настойчиво предложил подписать новый руководитель столичного Управления культуры. Этот пост тогда занимал Болат Мажагулов. Несмотря на шум в СМИ, карьере чиновника скандал не навредил.

В 2022 году его имя снова попало в заголовки. В Актобе разгорелся скандал вокруг концерта домбриста Секена Турысбекова: местным чиновникам рассылались указания покупать билеты в обязательном порядке. Расследование журналистов показало: советником акима Актюбинской области в тот момент работал Болат Мажагулов — давний друг музыканта. Примечательно, что ранее Мажагулов даже снялся в клипе Турысбекова на кюй «Ұлы дала».

Фонтан «Солнце»: замысел и реализация

2016 год. Казахстан готовится отметить 25-летие Независимости. 28 марта акимат столицы проводит расширенное заседание, на котором утверждается масштабная программа праздничных мероприятий — около 150 событий, приуроченных к Дню города (6 июля) и Дню независимости (декабрь).

Управлению культуры под руководством Мажагулова поручают организацию двух ключевых событий: Водной феерии и Светоиллюминационного и огненного шоу на реке Есиль. Концепцию предложила компания ADV ART под руководством Ивана Эйриха — давнего партнера акиматов по праздничному оформлению городской среды с 2007 года.

Схема хищения: аффилированная компания и фиктивные авторские права

Следствие установило: Мажагулов и Эйрих состояли в дружеских отношениях. Именно это обстоятельство стало отправной точкой преступной схемы.

— В ходе следствия установлено, что Мажагулов и Эйрих состояли в дружеских отношениях. Последний нашел аффилированную компанию для участия в госзакупках способом из одного источника, — рассказал заместитель начальника управления по поддержанию государственного обвинения Прокуратуры Астаны Мадияр Игенов.

Для реализации задуманного была использована схема заключения договора «из одного источника». По закону о государственных закупках, такой способ допускается лишь при наличии патента или авторских прав на услугу. Следствие установило: авторские права были оформлены на некую гражданку Асанову, однако на суде та показала, что никакого отношения к проекту не имеет.

— Авторские права были оформлены на некую Асанову. В суде она показала, что никакого отношения к проекту не имеет, с ТОО никак не связана. Ее показания подтверждаются судебной почерковедческой экспертизой: подписи от имени Асановой были выполнены не ею самой, а подписи директора ТОО также оказались подделаны, — отметил Мадияр Игенов.

К схеме был привлечен директор строительной компании Мади Канапин — через посредничество Эйриха. Именно Канапин по их указанию подготовил техническую документацию и сметный расчет. Сумма в смете была намеренно завышена — до 3,9 млрд тенге.

— Данный сметный расчет с завышенной стоимостью был утвержден Мажагуловым, — добавил Игенов.

Мажагулов заключил договор с аффилированной компанией и в течение одной недели двумя траншами перечислил на ее счет 1,5 млрд тенге. При этом проект намеренно оформили как «оказание услуг», а не как строительство — чтобы обойти требования о проектно-сметной документации, государственной экспертизе и строительной лицензии, которых у аффилированной компании попросту не было.

— Это создавало им условия для незаконного обогащения, — отметил представитель ДЭР по Астане Олжас Мусабеков.

Китайский след: вывод денег за рубеж

Для технической реализации фонтана Канапин сфотографировал несколько локаций на набережной Есиля и отправил снимки китайским партнерам, которые подготовили видеоролик будущего объекта. После нескольких месяцев переговоров Канапин выехал в Китай на встречу с компанией Australian Rainbow в городе. Там его уже ждали Эйрих и китайский представитель, в деловых кругах известный как Денис. Именно тогда, по показаниям Канапина, Эйрих поставил задачу удешевить материалы конструкции.

— В Китай также выезжал сам Мажагулов и Эйрих — дело в отношении которого выделено в связи с розыском. Есть совместные фотографии в Китае, что подтверждает их дружеские отношения, хотя Мажагулов это отрицал в суде, — рассказал Игенов.

Деньги, выведенные из бюджета, были направлены за рубеж, а затем возвращены в страну в наличной форме — с целью скрыть следы и придать им вид законных средств.

— В 2016 году на весь проект государство затратило почти 4 млрд тенге. Людям нужно было выводить эти средства, для чего они привлекли своих знакомых в КНР. Была использована нестандартная схема: деньги были выведены за рубеж, а потом завезены на территорию Казахстана наличным способом — чтобы скрыть следы, — заявил Олжас Мусабеков.

Нержавейка по цене углеродистой стали

Следствие выявило еще один ключевой элемент хищения — замену материалов. Согласно смете, каркас фонтана должен был быть изготовлен из нержавеющей стали марки 304. По факту конструкция была собрана из углеродистой стали — более дешевого и менее устойчивого к коррозии материала.

Разница в стоимости между двумя видами стали составила 700 тыс. тенге за тонну. В итоге разрыв между заявленной и реальной стоимостью материалов достиг 452 млн 900 тысяч тенге. Эта сумма также была выведена из проекта.

Именно применение некачественного материала стало одной из причин быстрого износа конструкции. По официальным данным управления культуры Астаны, фонтан прекратил работу в 2019 году. Другие источники указывают на более ранние сроки. Зимой неизвестные похитили энергоснабжающие кабели и часть оборудования — уголовное дело было возбуждено, однако фонтан так и не был восстановлен.

Суд: восемь лет без права на реабилитацию

На суде Болат Мажагулов занял позицию полного отрицания. Он настаивал: Управлению культуры была поручена организация шоу, а не строительство объекта. Более того, по его словам, фонтан изначально задумывался как временная конструкция. Эта позиция кардинально расходилась с позицией его собственных защитников, публично выступавших против демонтажа сооружения.

— Это все настолько надуманно, без всяких доказательств. Я за собой никакой вины не чувствую. Мало того, в суде полностью доказана моя невиновность. Я ни в коем случае не сломлен. Я буду до конца доказывать свою правоту. Все обвинения против меня строятся на голословных утверждениях, — заявил Мажагулов в суде.

Мади Канапин, напротив, частично сотрудничал со следствием. По его показаниям, существовали два договора — реальный и фиктивный. Суммы в сметном расчете формировал не он: по итоговым цифрам «работал» Эйрих. Канапин признал, что на жестком диске у него хранятся документы, способные раскрыть связи фигурантов дела с руководителями государственных органов, однако заявил, что боится их обнародовать.

Атмосфера в зале заседаний разительно контрастировала с тяжестью предъявленных обвинений. Среди пришедших поддержать Мажагулова были заметные представители казахстанского шоу-бизнеса — певец Сакен Майгазиев, юморист Турсынбек Кабатов и другие артисты. Медийная активность поклонников, однако, не повлияла на ход следствия.

— Это не мешало расследовать, быть объективными. Я не испытывал никакого давления. В уголовном процессе действует принцип равноправия и состязательности сторон, принцип объективности и законности, — добавил Мусабеков.

Фонтан Треви работает 260 лет, «Солнце» не проработало и 10

Фонтану Треви в Риме более двухсот шестидесяти лет. Ежедневно тысячи туристов бросают в него монеты — эта традиция ежегодно пополняет казну Италии примерно на полтора миллиона евро. Астанинский фонтан «Солнце» не проработал и 10 лет. Он поглотил 4 миллиарда бюджетных тенге и навсегда утопил репутацию чиновника от культуры.

Апелляционная инстанция признала приговор законным и оставила его без изменений. Условно-досрочное освобождение для осужденных по коррупционным статьям законодательством Республики Казахстан не предусмотрено.