Рысь сняли на видео в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В национальном парке «Бурабай» замечена рысь, передает МИА «Казинформ».

Взрослая рысь вышла на лесную дорогу в Акылбайском лесничестве. Животное занесено в Красную книгу Казахстана.

Сделать уникальные кадры удалось инспектору Боровского лесничества Адильхану Шаймерденову, который возвращался домой после завершения трудового дня. Видео опубликовано на странице Управления делами Президента РК в Instagram.

«Я очень горжусь тем, что мне удалось сфотографировать рысь! Встретить рысь, особенно в дневное время – большая редкость и удача. Эти животные ведут ночной образ жизни и почти никогда не показываются людям. Мой снимок лишний раз подтверждает, что экосистема нашего нацпарка благоприятна для животных, в том числе рыси. Если в 2021 году в наших лесах было зарегистрировано всего 9 особей рысей, то на начало 2023 года, согласно учетным данным, их количество на территории парка 39 особей», - рассказал Адильхан Шаймерденов.