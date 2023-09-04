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    10:21, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Рысь сняли на видео в Бурабае

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    Still image: instagram.com/parkburabay
    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В национальном парке «Бурабай» замечена рысь, передает МИА «Казинформ».

    Взрослая рысь вышла на лесную дорогу в Акылбайском лесничестве. Животное занесено в Красную книгу Казахстана.

    Сделать уникальные кадры удалось инспектору Боровского лесничества Адильхану Шаймерденову, который возвращался домой после завершения трудового дня. Видео опубликовано на странице Управления делами Президента РК в Instagram.

    «Я очень горжусь тем, что мне удалось сфотографировать рысь! Встретить рысь, особенно в дневное время – большая редкость и удача. Эти животные ведут ночной образ жизни и почти никогда не показываются людям. Мой снимок лишний раз подтверждает, что экосистема нашего нацпарка благоприятна для животных, в том числе рыси. Если в 2021 году в наших лесах было зарегистрировано всего 9 особей рысей, то на начало 2023 года, согласно учетным данным, их количество на территории парка 39 особей», - рассказал Адильхан Шаймерденов.


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