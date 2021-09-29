Рынок железнодорожных перевозок в Казахстане: как модернизируется отрасль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как развивается железнодорожная отрасль в Казахстане и почему цены на ЖД-билеты продают иногда дороже по сравнению с авиабилетами? Каково сегодня состояние железнодорожных вокзалов и составов? На эти вопросы по развитию отрасли ответил руководитель управления железнодорожного транспорта и пассажирских перевозок Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Елдос Нестай в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».
- Елдос Габидоллаулы, как развивается сфера железнодорожного транспорта в Казахстане? Снизилась ли доля пассажиров с момента пандемии?
- Когда начиналась пандемия в прошлом году, мы полностью приостановили железнодорожное сообщение. Сегодня железнодоро
Около 59 межобластных маршрутов внутри страны финансируются за счет государства. Все ограничения сняты. Эпидемиологическая ситуация в поездах стабильная. Все меры предосторожности соблюдаются, составы и сотрудники обеспечены санитарными принадлежностями. Полностью исполняются все пункты постановления санитарного врача.
Если говорить о показателях в сфере железнодорожного транспорта, то по итогам 2020 года показатель постпандемийного
- Какие направления более популярны среди казахстанцев внутри страны на поезде?
- Дефицит мест в пассажирских поездах имеет сезонный характер - летом, во времена отпуска. Также это наблюдается, когда люди посещают курортные зоны, к примеру, Алаколь. Мы организовывали туда дополнительные поезда – по линии министерства, также КТЖ организовал за свой счет коммерческие маршруты. В этом году с дефицитом мы вопрос решили. Сейчас начался учебный период, поэтому дефицита мест не наблюдается. Наоборот составы ездят пустыми
Также ближе к новому году, когда возвращаются студенты домой, появляется и спрос на билеты. Мы изучаем каждое направление, добавляем вагоны и запускаем коммерческие маршруты при необходимости.
- Сколько железнодорожных вокзалов насчитывается в стране? Какие вокзалы необходимо отремонтировать, а какие вокзалы не соответствуют требованиям?
- В Казахстане работают свыше 300 железнодорожных вокзалов. Имеются в первую очередь внеклассные вокзалы, которые расположены в крупных областях. Далее идут вокзалы первого, второго и третьего классов. Также есть производственные здания, которые обозначаем в качестве мелких вокзалов, расположенных на малых станциях.
Семь вокзалов принадлежат местным исполнительным органам - в Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Аксу, Экибастузе. Эти вокзалы переданы на баланс местным исполнительным органам. Соответственно, их содержание идет за счет акиматов. По остальным вокзалам за последние три года проведены ремонтные работы. К примеру, на вокзале Караганды. Сейчас ведутся ремонтные работы по вокзалам Тараза, Шымкента. Местными исполнительными органами планируется реконструкция вокзалов Алматы-1, Алматы-2. На момент передачи этих вокзалов был меморандум, в рамках которого местные исполнительные органы должны обеспечить капит
Из 300 вокзалов 136 полностью приведено в соответствие требованиям. Все эти требования закреплены в рамках национального стандарта. Местными исполнительными органами ведется постоянный контроль.
- Какова ситуация на рынке ЖД-билетов по стране? Во многом жители жалуются, что на самолете летать гораздо удобнее и дешевле, нежели на поезде. К тому же билеты на «Тулпар», к примеру, стоят от 20 тысяч и выше. Почему сложилась такая ситуация?
- Вы правы. Мы иногда слышим жалобы. К примеру, люди говорят, что в один день билет стоит 10 тысяч, а через несколько часов цена на билет поднимается до 20 тысяч тенге. Люди, конечно, спрашивают: почему так случается. В Казахстане существуют два вида перевозок: коммерческие и социальные. При коммерческих перевозках тарифы устанавливают
Местные исполнительные органы устанавливают цены для своих маршрутов. В целом, стоимость перевозки на социально значимых поездах намного ниже, чем у коммерческих. В рамках договоров цены на билеты не поднимаются, но предусмотрена индексация в зависимости от уровня инфляции в стране. Допустим, если мы замечаем, что если билет стоит в этом году 10 тысяч тенге, то в следующем году может подняться на 500 тенге, но не более.
Что касается скидок на поездах, то для детей скидка в 50%. В прошлом году ввели скидку в 50% для лиц с ограниченными возможностями.
- Вопрос касательно приобретения новых вагонов. Сколько вагонов закупается, в целом, и насколько обновляется парк вагонов?
- Ежегодно закупаем до 100 вагонов. Да, обновляем вагоны. У нас парк вагонов составляет 2600 единиц. В прошлом году было закуплено 100 вагонов, в 2019 году - 109, в текущем году планируем закупить 94 вагона. Закуп вагона является капиталоемким процессом. Стоимость одного вагона достигает 450 млн тенге. Поэтому с министерством идет работа по оказанию государственной поддержки перевозчикам. Это в первую очередь, выделение льготного кредитования с низкой процентной ставкой. За счет этого перевозчиками обновляются вагоны.
У нас износ вагонов составляет до 46%. Есть справедливые нарекания со стороны населения. Поэтому этот вопрос находится на постоянном контроле. До 2025 года планируем закупить около 295 новых вагонов. Основные маршруты будут по таким направлениям как Алматы-Мангыстау, Алматы-Атырау, Нур-Султан-
Кроме того, в процессе закупки мы обеспечиваем условия для лиц с ограниченными возможностями. Когда приобретаются новые вагоны, есть обязательные условия, чтобы предусматривались купе и специализированный подъемник для таких пассажиров.
Ранее заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева рассказала о развитии авиационной отрасли в Казахстане. Подробнее о том, какая работа проводится в Казахстане по развитию авиационной отрасли сегодня и как обстоит ситуация на рынке авиаперевозок можно прочесть здесь.