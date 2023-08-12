Рынок твердых бытовых отходов: новые возможности для бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях стимулирования развития рынка твердо бытовых отходов, Агентством по защите и развитию конкуренции РК совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК утвержден План мероприятий - Дорожная карта по развитию конкуренции на рынке ТБО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

В рамках реформы будут пересмотрены правила тарифного регулирования, планируется закрепить критерии отбора участников рынка, регламентировать сроки заключения договоров и сократить участие подведомственных организаций местных исполнительных органов (МИО) на рынке ТБО, что в свою очередь позволит бизнесу работать в конкурентной среде.

Ранее, АЗРК был проведен анализ рынков по сбору, вывозу, сортировке и захоронению ТБО за период 2020-2022 годы, по итогам которого установлено, что данный рынок является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией ввиду того, что действующая система тарифного регулирования неэффективна, присутствие государства на данном рынке услуг, «формализм» при проведении госзакупок МИО, когда для одного участника прописываются конкурсные требования, передавая в одни руки государственное имущество (земельные участки, спецтехника, контейнеры), тем самым создавая барьеры для вхождения на данный рынок для других участников.

Подробнее ознакомиться с Дорожной картой по развитию конкуренции на рынке ТБО можно ознакомиться здесь.