Рынок труда: лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности, и 7% занятых в принципе не обучались какой-либо профессии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В четвёртом квартале 2021 года в стране числилось 8,8 млн занятых - на 0,8% больше, чем годом ранее. При этом численность занятых в сёлах выросла на 1,7% за год, до 3,6 млн человек, в городах - всего на 0,2%, до 5,2 млн человек.

Среди работающего населения 70,7% занятых работали по специальности, полученной в результате обучения, 22,6% - не по своей специальности, ещё 6,7% занятых в принципе никогда не обучались.

В разрезе уровня образования 3,8 млн человек имели среднее профессиональное (специальное), 3,6 млн человек - высшее и послевузовское, 1,3 млн человек - начальное, основное, общее среднее или начальное профессиональное образование.

6,7 млн человек (плюс 0,6% за год) среди занятых составляли наёмные работники. Ещё 1,6 млн человек - индивидуальные предприниматели, 493,6 тыс. - независимые работники, 14,6 тыс. - физические лица, являющиеся учредителями товариществ, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов, 10,7 тыс. занимались частной практикой.

В региональном разрезе больше всего занятых числилось в Алматы: 979,3 тыс. человек - на 2,6% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Алматинская (971,2 тыс. человек, минус 0,4% за год) и Туркестанская (777,2 тыс. человек) области. Меньше всего занятых числилось в Северо-Казахстанской области: 286,6 тыс. человек - столько же, сколько и годом ранее.

В разрезе отраслей больше всего занятых относилось к сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 1,5 млн человек — на 3,3% больше, чем годом ранее.

Среди ключевых по численности занятого населения отраслей также оказались сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,1 млн человек, минус 3,9% за год) и образование (1,1 млн человек, плюс 1,5%).

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК планируют запустить специальный проект «Серебряный возраст», рассчитанный на обеспечение занятостью безработных лиц предпенсионного возраста. Реализация инициативы будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены пять тысяч человек.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, занятых в предпенсионном возрасте — 55–64 года — в стране числилось 979,3 тыс. человек — на 6,7% больше, чем годом ранее. Численность безработных в этом же возрасте составила 65,7 тыс. человек.

Пенсионеров в возрасте 65 лет и старше среди занятых насчитывалось 68,2 тыс. человек, молодёжи до 29 лет — 1,9 млн человек, в возрасте 29–34 лет — 1,7 млн человек, 35–44 лет — 2,3 млн человек, 45-54 лет — 1,8 млн человек.